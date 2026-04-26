Marcelo Pereira anota gol en Costa Rica y peleará por el título: se enfrentará a otro hondureño

San José, Costa Rica.

El zaguero catracho, exjugador del Motagua , se hizo presente en el marcador durante la abultada victoria 5-0 del CS Cartaginés sobre Guadalupe FC , en un partido donde el conjunto brumoso mostró superioridad de principio a fin y selló su clasificación a la siguiente ronda del campeonato.

El defensor hondureño Marcelo Pereira fue protagonista en el fútbol de Costa Rica al marcar su primer gol en este 2026 con la camiseta del club Sport Cartaginés , en una actuación que contribuyó a una contundente goleada que impulsó a su equipo a las semifinales del torneo.

La anotación de Pereira llegó al minuto 15 del primer tiempo, en una jugada a balón parado. Tras un tiro de esquina bien ejecutado, el balón fue peinado dentro del área y, luego de un rebote, el defensor hondureño apareció con determinación para conectar un derechazo poco ortodoxo, pero efectivo, que terminó enviando el esférico al fondo de la red. Con ese tanto, el Cartaginés colocaba el 3-0 parcial, en lo que además significó la primera celebración personal del hondureño en la temporada 2026.

El resto de los goles del compromiso fueron obra de Fernán Faerron, Juan Carlos Gaete, Ricardo Márquez y Geancarlo González.

Con este resultado, el CS Cartaginés finalizó la fase de grupos en la cuarta posición con 32 puntos, lo suficiente para meterse en la ronda de semifinales, donde ahora buscará seguir avanzando en la lucha por el título nacional.

El siguiente reto no será sencillo, ya que se medirá ante el CS Herediano, equipo donde también milita el defensor hondureño Getsel Montes, lo que añade un atractivo especial a la serie por el pase a la gran final, con presencia catracha en ambos bandos.

En la otra llave semifinal, el poderoso Deportivo Saprissa enfrentará al sorprendente Municipal Liberia, en una serie que promete intensidad.