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Proyecciones ratifican empate técnico en Perú, pero con una ligera ventaja para Sánchez

Los resultados de estas proyecciones, que tienen un margen de error del 1,9 % y 1 %, respectivamente.

Proyecciones ratifican empate técnico en Perú, pero con una ligera ventaja para Sánchez

Los candidatos presidenciales Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.
Perú.

Las proyecciones de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú ratificaron este domingo un virtual empate técnico entre el candidato izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, aunque con una ligera ventaja para el líder del partido Juntos por el Perú.

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La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la asociación civil Transparencia otorgó un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori, mientras que otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional señaló que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

Los resultados de estas proyecciones, que tienen un margen de error del 1,9 % y 1 %, respectivamente, confirman que la elección entre Fujimori y Sánchez se resolverá de manera muy ajustada, a similitud de las dos anteriores elecciones, que se definieron por apenas 40.000 votos de diferencia.

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Redacción La Prensa
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