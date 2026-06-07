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Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 19:03 -
  • Agencia EFE
Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami

Fotografía tomada de la página de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de un mapa que muestra el terremoto de magnitud 7,8.
Mindanao, Filipinas.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón.

El sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS.

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El Gobierno filipino emitió una alerta por tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y dijo que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.

El Gobierno japonés, por su parte, emitió también una alerta por tsunami, con olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país.

Las autoridades de la localidad de Kochi, en el sureste de Japón, pidieron además la evacuación de las zonas costeras de la ciudad, según recoge la cadena de televisión pública japonesa NHK.


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Agencia EFE
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