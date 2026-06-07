Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami

Mindanao, Filipinas.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón.

El sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS.