OEA pide esperar con calma los resultados de las elecciones en Perú

Lima, Perú

La misión de observación electoral en Perú de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló este domingo que la jornada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales transcurre "de manera tranquila y en paz", e instó a la población a aguardar con calma los resultados.

"Hemos estado presentes en alrededor de 300 recintos electorales y la jornada se está desarrollando de manera tranquila y en paz. Los problemas que eventualmente se han presentado se han ido resolviendo de acuerdo a la normativa vigente", aseguró el jefe de la misión, el boliviano Víctor Rico.

La OEA, que ha desplegado a 92 observadores en el país para esta cita electoral, reportó un participación del 35 % a la mitad del día, en el que la votación se desarrolla entre las 7.00 y 17.00 hora local (entre las 12.00 y 22.00 GMT).