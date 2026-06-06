Perú elige entre derechista Fujimori e izquierdista Sánchez a noveno presidente en 10 años

LIMA, PERÚ

Las elecciones presidenciales de Perú se deciden este domingo con la segunda vuelta que disputan la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez, una contienda cuyo ganador se convertirá en el noveno presidente del país en diez años, al alcanzarse una década plagada de inestabilidad política.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para determinar si devuelven al fujimorismo al poder después de un cuarto de siglo alejado del Gobierno; o si, por el contrario, se retoma un proyecto de izquierda en torno a la simbólica figura del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

El dilema ya se hace repetitivo para Perú, pues por cuarta vez consecutiva se debe elegir entre la hija y heredera política del autócrata expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) o una alternativa que aglutina al antifujimorismo y que, en esta ocasión, es el exministro que más tiempo duró en el convulso y breve mandato de Castillo.

En las tres elecciones anteriores, el antifujimorismo se ha impuesto en ese pulso y le ha dado el triunfo al nacionalista Ollanta Humala (2011-2016), al derechista Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y al izquierdista Castillo, con ajustados márgenes de apenas 40.000 votos en las dos últimas votaciones.

Todo hace indicar que la definición entre Fujimori y Sánchez volverá a ser muy ajustada, de acuerdo a encuestas realizadas en días previos a la votación, que por ley no se han podido difundir en Perú durante la última semana.

Este pulso vuelve a tocar heridas aún abiertas, pues en el trasfondo de ambas opciones hay sendos golpes de Estado separados por 30 años de diferencia: el de Alberto Fujimori en 1992, que resultó exitoso para afianzarse en el poder; y el de Pedro Castillo, en 2022, que fue calamitoso para su Gobierno y, a las pocas horas, acabó con él en la cárcel.

Keiko Fujimori promete gobernar como su padre, que sentó la bases del crecimiento económico y la apertura comercial del país, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), si bien fue condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y escándalos de corrupción.