Keiko Fujimori lamenta "declaraciones destempladas" de candidato ultraderechista en Perú

Lima, Perú

"Yo lamento las declaraciones destempladas del señor Rafael López Aliaga , es lamentable su agresividad verbal", declaró Fujimori a periodistas al término de una actividad proselitista.

Keiko Fujimori, la candidata presidencia l, quien disputará la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio en Perú, lamentó este jueves las "declaraciones destempladas" que, según dijo, está haciendo el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, quien exige que se anulen los comicios generales del 12 de abril o se convoquen elecciones complementarias en Lima.

La líder del partido Fuerza Popular agregó que, como ya ha dicho en anteriores ocasiones, no va a "contestar ni emitir opinión alguna" sobre los insultos y amenazas que lanza López Aliaga en los últimos días contra sus rivales políticos y los representantes de los organismos electorales.

El ultra conservador, que denuncia sin pruebas sólidas un fraude electoral en su contra, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene que dar "una solución ya" a su exigencia y amenazó con que "si no, arde Troya" en su país.

López Aliaga también volvió a amenazar al presidente del JNE, Roberto Burneo, y al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, que dimitió el martes por las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral.

"Corvetto va a tener 20 años en la cárcel. Me voy a encargar de eso. Voy a perseguirlo hasta que se muera", aseguró en una publicación en sus redes sociales en la que expuso las supuestas pruebas del fraude que denuncia, a medida que se aleja de la segunda vuelta de las elecciones, que puede ocupar el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Al respecto, Fujimori dijo que espera que los órganos electorales "tomen una decisión final" sobre el pedido de López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, y sostuvo que a los partidos políticos les corresponde "respetar esa decisión".

La candidata también hizo "un llamado a la calma" a los seguidores de las agrupaciones políticas porque, según dijo, ha "visto imágenes de que han atacado al candidato Sánchez" durante sus actividades, aunque defendió que "es un derecho poder expresar la voz a través de las movilizaciones".

Fujimori sostuvo que entiende "que los ánimos están caldeados" en su país, pero pidió mesura ante las propuestas que han hecho legisladores conservadores de presentar una moción para destituir al presidente interino, José María Balcázar, por los incidentes presentados durante la adquisición de una flota de 24 aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea Peruana.