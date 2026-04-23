Colegio de Psicólogos niega que mujer capturada en hogar El Refugio de Choloma sea sicóloga

El Colegio de Psicólogos de Honduras (COPSIH) informó que la señora Fanny Maribel Tábora no figura como profesional registrada en dicha organización, tras su vinculación con presuntos delitos contra menores en un albergue ubicado en Choloma, Cortés.
Fany Maribel Tábora fungía como la sicóloga de El Refugio y era la mano derecha del fundador de este hogar de niños en riesgo social.
A través de un comunicado oficial, la Junta Directiva del COPSIH precisó que Fany no aparece en los registros institucionales que acreditan a los profesionales de la Psicología en el país. Asimismo, el gremio indicó que se desconoce si Tábora cuenta con un título universitario, ya sea de una institución nacional o extranjera, que respalde su ejercicio en el área.
En ese sentido, el Colegio de Psicólogos de Honduras aclaró que no asume ninguna responsabilidad por las actuaciones profesionales de la mencionada persona.
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Regional Norte capturó el martes 21 de abril a cuatro personas vinculadas a una serie de delitos en perjuicio de varios menores de edad, entre ellos Fany Tábora.
Las cuatro personas detenidas son el director del centro Christof Oliver Wittwer (de nacionalidad suiza), su pareja Petrona Betulia Bautista Pineda (pantalón amarillo) quien ostenta el cargo de trabajado social, Fanny Mariel Tabora Paredes (blusa negra) y el profesor Jimmy Emanuel Romero Mejía (izquierda).
Según el Ministerio Público, a ellos se les supone responsables, de acuerdo a su rol de participación, de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución.
Sobre "El Refugio" existe una denuncia por supuestas conductas inapropiadas por parte del personal que dirige el albergue. La Fiscalía acusa a los cuatro detenidos de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución, en perjuicio de los menores albergados.
Como parte de las diligencias investigativas, equipos de la Fiscalía de la Niñez, la Atic y Medicina Forense ejecutaron el miércoles 15 de abril allanamientos e inspecciones en el centro donde permanecen más de 60 menores que llegaron por considerarlos en riesgo social. "Estas acciones permitieron constatar los hechos denunciados tras las primeras investigaciones efectuadas", informó el Ministerio Público.
De acuerdo con el reporte investigativo, la intervención del hogar de menores surgió luego de denuncia de varias irregularidades. Entre estas figura una denuncia interpuesta por los padres de una menor que en diciembre de 2025 fue hallada sin vida dentro de las instalaciones del refugio. En esa ocasión, el padre dijo que sospechaba de las condiciones en las que había muerto su hija, ya que recibió dos versiones de su hallazgo: en una le dijeron que fue hallada en uno de los baños del centro y otra que la encontraron sin vida en el patio. Esto despertó las sospechas de los progenitores, quienes exigieron una investigación.
El martes 21 de abril, la Fiscalía presentó a los cuatro acusados ante un juez en los juzgados de Choloma a su audiencia de declaración de imputado. Luego de que las partes procesales presentaran la carga probatoria, el juez les dictó la detención judicial y los remitió al centro penal de El Progreso, Yoro. Fijó la audiencia inicial para este viernes 24 de abril en los mismos juzgados.
Los menores del centro de refugio quedaron bajo la tutela de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); asimismo, tomaron el control de la casa hogar.