Colegio de Psicólogos niega que mujer capturada en hogar El Refugio de Choloma sea sicóloga

De acuerdo con el reporte investigativo, la intervención del hogar de menores surgió luego de denuncia de varias irregularidades. Entre estas figura una denuncia interpuesta por los padres de una menor que en diciembre de 2025 fue hallada sin vida dentro de las instalaciones del refugio. En esa ocasión, el padre dijo que sospechaba de las condiciones en las que había muerto su hija, ya que recibió dos versiones de su hallazgo: en una le dijeron que fue hallada en uno de los baños del centro y otra que la encontraron sin vida en el patio. Esto despertó las sospechas de los progenitores, quienes exigieron una investigación.