Hija mata a su padre a puñaladas; un día antes dejó un mensaje escalofriante

Tras salir del hospital, el 21 de abril, Maleigha Allen fue detenida y acusada formalmente de asesinato en primer grado, quedando bajo custodia sin derecho a fianza. Un día después, la joven compareció ante un tribunal, donde se ratificó su detención y se fijó el inicio del juicio para el 12 de mayo, mientras las autoridades continúan con el proceso investigativo.