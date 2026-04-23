Hija mata a su padre a puñaladas; un día antes dejó un mensaje escalofriante

Una joven de 20 años fue arrestada en Estados Unidos tras ser señalada de asesinar a su padre en Lexington, Carolina del Norte.
El caso se registró el pasado viernes 17 de abril, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Davidson acudieron a una llamada de emergencia en el sector de Whispering Oak Drive.
En el lugar, los oficiales encontraron a la joven Maleigha Allen con múltiples heridas de arma blanca, por lo que fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.
Según el informe, las lesiones de la joven no ponían en riesgo su vida, por lo que posteriormente fue dada de alta tras recibir tratamiento.
Durante las diligencias, los agentes se desplazaron a su vivienda para realizar una inspección, donde encontraron sin vida a Michael Allen, de 44 años.
La víctima fue identificada como el padre de la joven y propietario de la vivienda, según confirmaron las autoridades locales.
Un día antes, la joven escribió en su cuenta de Facebook: “Esto será la escena de un crimen, paren las voces de mi papá”.
El 20 de abril se practicó la autopsia, la cual determinó que la causa de muerte fue un trauma por objeto punzante (cuchillo) catalogando el hecho como homicidio.
Las investigaciones revelaron, además, que el crimen habría sido premeditado, de acuerdo con los hallazgos de los detectives encargados del caso. Asimismo, se investiga la hipótesis de que la joven habría sido abusada por su padre y, supuestamente, este acababa de quedar en libertad tras salir de prisión.
Tras salir del hospital, el 21 de abril, Maleigha Allen fue detenida y acusada formalmente de asesinato en primer grado, quedando bajo custodia sin derecho a fianza. Un día después, la joven compareció ante un tribunal, donde se ratificó su detención y se fijó el inicio del juicio para el 12 de mayo, mientras las autoridades continúan con el proceso investigativo.