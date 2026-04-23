“Tenía terror al ICE”: migrante muere de un infarto durante una parada policial

En medio del dolor, la esposa de Barraez habló con Telemundo 31 y expresó su interpretación de lo ocurrido: “Yo estoy segura que su miedo, su temor, su terror, fue lo que le produjo su ataque cardiaco, porque los detienen y lo pasan a ICE, están detenidos en prisión tanto tiempo, los deportan, entonces el ataque cardiaco fue producido por el miedo”.