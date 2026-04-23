“Tenía terror al ICE”: migrante muere de un infarto durante una parada policial

Lo que parecía una parada rutinaria de la Policía por una falla en las luces del carro terminó convirtiéndose en una tragedia que conmocionó a muchos, especialmente a la comunidad migrante en Estados Unidos.
Ray Barraez era un conductor venezolano, de 50 años, que murió la madrugada del pasado 18 de abril de 2026 en el condado Seminole, Florida, mientras trabajaba en Uber y llevaba dos pasajeros en horario nocturno.
En medio del dolor, la esposa de Barraez habló con Telemundo 31 y expresó su interpretación de lo ocurrido: “Yo estoy segura que su miedo, su temor, su terror, fue lo que le produjo su ataque cardiaco, porque los detienen y lo pasan a ICE, están detenidos en prisión tanto tiempo, los deportan, entonces el ataque cardiaco fue producido por el miedo”.
Además, compartió detalles sobre la salud de su esposo, quien padecía hipertensión desde hacía más de dos décadas y se encontraba bajo tratamiento médico para controlar la enfermedad.
Momento cuando un oficial de policía de Caserberry le hizo una parada de tráfico al señor Barraez, según la versión oficial del Departamento de Policía.
Cuando el agente le pidió sus documentos, él respondió que no hablaba inglés. El oficial trató de tranquilizarlo y le explicó, como pudo, que lo había detenido porque la placa del vehículo no tenía iluminación.
Tras recibir los documentos de Ray, el policía regresó a su patrulla y regresó unos cuatro minutos después. Eran las 2:05 de la madrugada cuando el conductor comenzó a presentar problemas respiratorios.
Con ayuda de los dos pasajeros que iban con él, Ray fue bajado de su vehículo y recostado a un costado de la carretera. El oficial comenzó a brindarle primeros auxilios mientras llegaban los paramédicos, quienes minutos después confirmaron su muerte en el lugar.
Los familiares de Ray Barraez están solicitando ayuda para los gastos fúnebres.
En otra entrevista con Univision Orlando, la esposa de Ray lo recordó como su compañero de vida durante 25 años y señaló que la parada del policía en Florida Central fue el detonante de su muerte.