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Capturan a tres presuntos miembros de la MS-13 tras allanamientos en SPS

Los detenidos fueron identificados como Josías Mauricio Martínez Chirinos, Anderson Alberto Fernández Córdoba y Noé Isaac Aguilar Hernández. Esto se sabe del caso

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Tres supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados este jueves durante una serie de allanamientos ejecutados en la colonia Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Cortés.

 Foto: LA PRENSA
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La operación fue realizada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), como parte de acciones dirigidas a combatir estructuras criminales que operan en la zona norte del país.

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Las capturas se llevaron a cabo tras un proceso de vigilancia e inteligencia que permitió ubicar varios inmuebles que, según las autoridades, eran utilizados como centros de acopio por miembros de la MS-13.

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Los detenidos fueron identificados como Josías Mauricio Martínez Chirinos, Anderson Alberto Fernández Córdoba y Noé Isaac Aguilar Hernández.

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Según el comunicado oficial, Josías Martínez Chirinos tenía una orden de captura pendiente por los delitos de extorsión y portación ilegal de armas, por lo que su detención era prioritaria para los entes de investigación.

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En el caso de Anderson y Noé, las autoridades los vinculan preliminarmente con actividades ilícitas relacionadas con la estructura criminal, por lo que serán investigados en el marco del proceso penal.

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Durante los allanamientos, los agentes decomisaron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil tipo AK-47 y tres pistolas, que presuntamente eran utilizadas en acciones delictivas.

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El Ministerio Público informó que los tres detenidos serán remitidos a los juzgados correspondientes en las próximas horas, donde enfrentarán las acusaciones que se les imputan.

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Las autoridades indicaron que la operación continúa en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas capturas ni el hallazgo de más evidencias en los sectores intervenidos.

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De acuerdo con el Ministerio Público, los operativos se desarrollan bajo la coordinación del Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir, con apoyo de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

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