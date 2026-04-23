Capturan a tres presuntos miembros de la MS-13 tras allanamientos en SPS

Tres supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados este jueves durante una serie de allanamientos ejecutados en la colonia Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Cortés.
La operación fue realizada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), como parte de acciones dirigidas a combatir estructuras criminales que operan en la zona norte del país.
Las capturas se llevaron a cabo tras un proceso de vigilancia e inteligencia que permitió ubicar varios inmuebles que, según las autoridades, eran utilizados como centros de acopio por miembros de la MS-13.
Los detenidos fueron identificados como Josías Mauricio Martínez Chirinos, Anderson Alberto Fernández Córdoba y Noé Isaac Aguilar Hernández.
Según el comunicado oficial, Josías Martínez Chirinos tenía una orden de captura pendiente por los delitos de extorsión y portación ilegal de armas, por lo que su detención era prioritaria para los entes de investigación.
En el caso de Anderson y Noé, las autoridades los vinculan preliminarmente con actividades ilícitas relacionadas con la estructura criminal, por lo que serán investigados en el marco del proceso penal.
Durante los allanamientos, los agentes decomisaron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil tipo AK-47 y tres pistolas, que presuntamente eran utilizadas en acciones delictivas.
El Ministerio Público informó que los tres detenidos serán remitidos a los juzgados correspondientes en las próximas horas, donde enfrentarán las acusaciones que se les imputan.
Las autoridades indicaron que la operación continúa en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas capturas ni el hallazgo de más evidencias en los sectores intervenidos.
De acuerdo con el Ministerio Público, los operativos se desarrollan bajo la coordinación del Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir, con apoyo de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).