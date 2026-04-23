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Real Madrid inicia su reestructuración y un crack se marchará

Se avecinan cambios importantes en la planificación del conjunto blanco, donde una de sus estrellas emergentes estaría cerca de marcharse cedido para continuar su desarrollo.

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Los movimientos comienzan a gestarse en el Real Madrid de cara a la próxima temporada, y una de sus jóvenes promesas podría salir a préstamo en busca de mayor protagonismo.
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El próximo mercado de fichajes aún no ha comenzado, pero los rumores ya empiezan a tomar fuerza en el fútbol europeo.
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Los grandes clubes del continente se posicionan desde temprano en la carrera por reforzar sus plantillas.
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Sin embargo, no todo gira en torno a incorporaciones, ya que también se habla de posibles salidas importantes.
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En ese contexto, el Real Madrid vuelve a ser protagonista habitual de especulaciones y movimientos.
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El conjunto blanco atraviesa un momento delicado en el tramo final de la temporada.
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Los dirigidos por Álvaro Arbeloa quedaron fuera de la Copa del Rey, fueron eliminados de la UEFA Champions League y se encuentran a nueve puntos del FC Barcelona con solo seis jornadas por disputarse en LaLiga.
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De no lograr una remontada en la liga, el equipo merengue podría encadenar una segunda temporada consecutiva sin conquistar ninguno de los tres títulos principales.
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Esta situación ha encendido las alarmas dentro del entorno madridista, donde ya se proyectan cambios significativos de cara al próximo curso.
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Entre los temas más comentados destacan tanto posibles refuerzos como salidas dentro de la plantilla.
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Además, existe incertidumbre en el banquillo, ya que no está garantizada la continuidad de Arbeloa como entrenador.
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En medio de este escenario, ha cobrado relevancia el nombre de Franco Mastantuono, joven extremo argentino procedente de River Plate.
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Diversos reportes señalan que el futbolista podría salir cedido en busca de mayor protagonismo y adaptación al fútbol europeo.
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Según el programa El Chiringuito de Jugones, los representantes del jugador se reunirán con el club para definir su situación de cara a la próxima temporada.
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Aunque no ha contado con los minutos esperados, en el Real Madrid mantienen confianza en su potencial y no contemplan una venta definitiva, considerando la fuerte inversión realizada en su fichaje.
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Según diversos medios, Franco Mastantuono podría salir a préstamo en el próximo mercado de fichajes con el objetivo de sumar minutos y continuar su proceso de adaptación al fútbol europeo.
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La falta de continuidad en el primer equipo del Real Madrid ha llevado a que esta opción cobre fuerza como una alternativa viable para su desarrollo.
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La idea del club sería que el extremo argentino gane rodaje competitivo en una liga exigente, donde pueda potenciar sus cualidades y acelerar su evolución futbolística.
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