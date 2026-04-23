Real Madrid inicia su reestructuración y un crack se marchará

Los movimientos comienzan a gestarse en el Real Madrid de cara a la próxima temporada, y una de sus jóvenes promesas podría salir a préstamo en busca de mayor protagonismo.
El próximo mercado de fichajes aún no ha comenzado, pero los rumores ya empiezan a tomar fuerza en el fútbol europeo.
Los grandes clubes del continente se posicionan desde temprano en la carrera por reforzar sus plantillas.
Sin embargo, no todo gira en torno a incorporaciones, ya que también se habla de posibles salidas importantes.
En ese contexto, el Real Madrid vuelve a ser protagonista habitual de especulaciones y movimientos.
El conjunto blanco atraviesa un momento delicado en el tramo final de la temporada.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa quedaron fuera de la Copa del Rey, fueron eliminados de la UEFA Champions League y se encuentran a nueve puntos del FC Barcelona con solo seis jornadas por disputarse en LaLiga.
De no lograr una remontada en la liga, el equipo merengue podría encadenar una segunda temporada consecutiva sin conquistar ninguno de los tres títulos principales.
Esta situación ha encendido las alarmas dentro del entorno madridista, donde ya se proyectan cambios significativos de cara al próximo curso.
Entre los temas más comentados destacan tanto posibles refuerzos como salidas dentro de la plantilla.
Además, existe incertidumbre en el banquillo, ya que no está garantizada la continuidad de Arbeloa como entrenador.
En medio de este escenario, ha cobrado relevancia el nombre de Franco Mastantuono, joven extremo argentino procedente de River Plate.
Diversos reportes señalan que el futbolista podría salir cedido en busca de mayor protagonismo y adaptación al fútbol europeo.
Según el programa El Chiringuito de Jugones, los representantes del jugador se reunirán con el club para definir su situación de cara a la próxima temporada.
Aunque no ha contado con los minutos esperados, en el Real Madrid mantienen confianza en su potencial y no contemplan una venta definitiva, considerando la fuerte inversión realizada en su fichaje.
Según diversos medios, Franco Mastantuono podría salir a préstamo en el próximo mercado de fichajes con el objetivo de sumar minutos y continuar su proceso de adaptación al fútbol europeo.
La falta de continuidad en el primer equipo del Real Madrid ha llevado a que esta opción cobre fuerza como una alternativa viable para su desarrollo.
La idea del club sería que el extremo argentino gane rodaje competitivo en una liga exigente, donde pueda potenciar sus cualidades y acelerar su evolución futbolística.