Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato"

Ya está todo definido. Revelan que Javier Aguirre dejará el banquillo de la Selección de México y confirman a su reemplazo.
El "Vasco" Aguirre llegó en julio del 2024 luego del fracaso de la Selección de México en la Copa Américo. Llegó a ocupar el puesto de Jimmy Lozano.
Desde entonces ha comandado al Tri durante la Concacaf Nations League y los duelos de preparación para el Mundial 2026.
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Javier Aguirre ya prepara su debut tras quedar encasillado con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
El entrenador también pondrá final a una nueva etapa de la Selección y desde México revelan cuando se incorporaría su reemplazo.
Y es que, desde la Federación han confirmado que después del Mundial 2026, Javier Aguirre ya no seguirá en el banquillo del cuadro azteca.
El "Vasco" dejará el cargo tras la justa mundialista y le será entregado a Rafael Márquez, su actual asistente durante el proceso mundialista.
La Federación mexicana confirmó que Rafa Márquez será el sustituto luego de su participación en la Copa del Mundo.
"Está firmado el contrato de Rafa Márquez y en un 80% cerrado su cuerpo técnico", confesó Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, a Fox Sports.
Y adelantó: “Andrés Guardado es una opción (para su cuerpo técnico) me gustaría que no lo diga yo, que lo diga él, pero Andrés es una muy buena opción, como entrenador es como era de jugador”.
Por lo tanto, Rafael Márquez asumiría el cargo de entrenador luego del Mundial 2026 para darle una nueva imagen a México de cara al siguiente proceso.
Antes de su llegada a la selección como asistente, Rafael Márquez dirigió al Barcelona B, donde dejó buenos resultados. Es por ello que ya se preparan para construir un nuevo cuerpo técnico.
De concretarse estas incorporaciones, México apostaría por una estructura con fuerte identidad, combinando experiencia internacional, en busca de recuperar protagonismo.
México se estrenará en el Mundial 2026 ante Sudáfrica, luego enfrentará a Corea del Sur y cerrará la fase de grupos ante República Checa.