  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato"

Desde la Federación revela al reemplazo de Javier Aguirre en la Selección de México: fecha de llegada y cuerpo técnico.

Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
1 de 14

Ya está todo definido. Revelan que Javier Aguirre dejará el banquillo de la Selección de México y confirman a su reemplazo.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
2 de 14

El "Vasco" Aguirre llegó en julio del 2024 luego del fracaso de la Selección de México en la Copa Américo. Llegó a ocupar el puesto de Jimmy Lozano.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
3 de 14

Desde entonces ha comandado al Tri durante la Concacaf Nations League y los duelos de preparación para el Mundial 2026.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
4 de 14

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Javier Aguirre ya prepara su debut tras quedar encasillado con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
5 de 14

El entrenador también pondrá final a una nueva etapa de la Selección y desde México revelan cuando se incorporaría su reemplazo.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
6 de 14

Y es que, desde la Federación han confirmado que después del Mundial 2026, Javier Aguirre ya no seguirá en el banquillo del cuadro azteca.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
7 de 14

El "Vasco" dejará el cargo tras la justa mundialista y le será entregado a Rafael Márquez, su actual asistente durante el proceso mundialista.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
8 de 14

La Federación mexicana confirmó que Rafa Márquez será el sustituto luego de su participación en la Copa del Mundo.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
9 de 14

"Está firmado el contrato de Rafa Márquez y en un 80% cerrado su cuerpo técnico", confesó Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, a Fox Sports.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
10 de 14

Y adelantó: “Andrés Guardado es una opción (para su cuerpo técnico) me gustaría que no lo diga yo, que lo diga él, pero Andrés es una muy buena opción, como entrenador es como era de jugador”.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
11 de 14

Por lo tanto, Rafael Márquez asumiría el cargo de entrenador luego del Mundial 2026 para darle una nueva imagen a México de cara al siguiente proceso.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
12 de 14

Antes de su llegada a la selección como asistente, Rafael Márquez dirigió al Barcelona B, donde dejó buenos resultados. Es por ello que ya se preparan para construir un nuevo cuerpo técnico.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
13 de 14

De concretarse estas incorporaciones, México apostaría por una estructura con fuerte identidad, combinando experiencia internacional, en busca de recuperar protagonismo.
Javier Aguirre dejará a México y ya tienen a su reemplazo: “Está firmado su contrato
14 de 14

México se estrenará en el Mundial 2026 ante Sudáfrica, luego enfrentará a Corea del Sur y cerrará la fase de grupos ante República Checa.
Cargar más fotos