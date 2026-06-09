Viuda de Diogo Jota sorprende con carta a futbolista que estará en el Mundial 2026

La esposa de Diogo Jota ha estremecido las redes sociales en las últimas horas con mensaje a futbolista que estará presente en el Mundial 2026 que comienza este 11 de junio.
Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota, conmovió y sorprendió al dejarle una carta a jugador que estará presente en el Mundial 2026.
Y es que Andy Robertson, uno de los mejores amigos de Diogo Jota en el vestuario del Liverpool, cumplirá con la selección nacional de Escocia el sueño que ambos compartían y del que hablaban en el vestuario.
"Hoy no he podido dejar de pensar en mi amigo Diogo Jota. Hablamos mucho sobre el Mundial. Él se lo perdió en Qatar por una lesión, yo me lo perdí porque Escocia no fue", dijo Robertson, capitán de la selección de Escocia.
Diogo Jota y Andrew Robertson eran muy amigos en Liverpool y estaban muy ilusionados porque en 2026 disputarían, por primera vez, una Copa del Mundo. No obstante, lamentablemente Jota falleció en un accidente automovilístico en julio de 2025.
Y antes de debutar en ese Mundial, Robertson ha recibido una carta de Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota, en la que le anima a disfrutar por los dos de ese sueño mundialista que tenía su marido.
Por tal razón, Rute Cardoso le escribió a Robertson, felicitándolo, pero también agradeciéndole por no olvidar a Jota y llevar su legado hasta el Mundial 2026.
"Andy, te escribo con el corazón lleno de nostalgia, gratitud y, sobre todo, orgullo. Diogo hablaba a menudo de ti, de la amistad que forjaron, de las batallas que tuvieron juntos, de los retos, de las risas, de las conversaciones sobre fútbol y sobre sueños.", comenzó diciendo la viuda de Jota.
"El Mundial era uno de esos sueños, un sueño que los dos alimentaron, con la misma pasión con la que saltaban al campo", remarcó la viuda de Diogo Jota en una carta que le escribió a Robertson, capitán de la selección de Escocia.
"Cuando escuché tus palabras y supe lo que sentiste aquel día en que Escocia se clasificó para el Mundial, tras tantos años de espera, me di cuenta de que Diogo nunca abandonó realmente el campo. Al alcanzar ese momento y asegurarte tu plaza en el Mundial, no irás solo. Llevarás contigo también su sueño", le dijo Ruth al jugador de la selección escocesa.
"Y cuando salgas al campo, sé que no serás solo tú quien salga. Diogo estará contigo en tus pensamientos, en tus pasos, en tu corazón. Así que hoy quiero darte las gracias", mencionó la viuda de Diogo Jota.
"Gracias por no olvidarlo. Gracias por llevarlo contigo. Gracias por convertir el dolor de la pérdida en fuerza y en algo tan hermoso. Así es como lo hacemos aquí en casa también, todos los días", cerró diciendo.
Rute Cardoso, la viuda de Diogo Jota, se ha convertido en una de las figuras más admiradas y respetadas por los aficionados al fútbol tras la trágica muerte del delantero portugués en julio de 2025.
La amistad entre el defensor escocés Andy Robertson y el delantero portugués Diogo Jota trascendió mucho más allá de los terrenos de juego. Durante varias temporadas compartieron vestuario en el Liverpool, donde construyeron una estrecha relación basada en la confianza, el compañerismo y una pasión común por el fútbol. Ambos fueron piezas importantes en los éxitos del conjunto inglés y se convirtieron en dos de los futbolistas más queridos por la afición de Anfield.
Meses después, Escocia logró clasificarse al Mundial 2026 por primera vez en casi tres décadas. Tras conseguir el boleto mundialista, Robertson confesó que una de las primeras personas en las que pensó fue precisamente Diogo Jota. El capitán escocés recordó que ambos soñaban con disputar una Copa del Mundo y aseguró que sintió la presencia de su amigo durante aquel momento histórico.