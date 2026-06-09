Viuda de Diogo Jota sorprende con carta a futbolista que estará en el Mundial 2026

La amistad entre el defensor escocés Andy Robertson y el delantero portugués Diogo Jota trascendió mucho más allá de los terrenos de juego. Durante varias temporadas compartieron vestuario en el Liverpool, donde construyeron una estrecha relación basada en la confianza, el compañerismo y una pasión común por el fútbol. Ambos fueron piezas importantes en los éxitos del conjunto inglés y se convirtieron en dos de los futbolistas más queridos por la afición de Anfield.