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Confirman que la abogada asesinada era expareja de narco condenado

Confirman que la abogada Maira Vera era expareja de un narco condenado. Fue asesinada en un conjunto residencial de Puerto Colombia en un ataque sicarial registrado en video

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Maira Vera era expareja de Jorge Eliécer Díaz Collazos, señalado cabecilla de Los Costeños, banda criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión y el sicariato.
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Las cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que un sicario asesinó a tiros a la abogada Maira Alejandra Vera Duarte, de 37 años, en el conjunto residencial Horizonte Villa Campestre.
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La abogada asesinada era conocida con el alias de “La Mona”.
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De acuerdo con la información preliminar, la profesional del derecho se disponía a abordar una camioneta cuando fue atacada.
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En ese momento, un hombre llegó caminando hasta donde ella se encontraba.
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Sin mediar palabra, el atacante abrió fuego en repetidas ocasiones.
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Las imágenes de seguridad muestran la rapidez del ataque.
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La víctima no tuvo oportunidad de reaccionar ante la agresión.
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Vera Duarte recibió al menos siete impactos de bala.
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Falleció de manera inmediata en el lugar del hecho.
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Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.
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El atacante huyó del lugar con rumbo desconocido.
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Registros oficiales indican que contaba con anotaciones judiciales previas.
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También se informó que habría mantenido una relación sentimental con alias “Castor”.
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Las autoridades no descartan que este antecedente esté relacionado con el crimen.
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Sin embargo, aún no se ha confirmado el móvil del asesinato.
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Los investigadores analizan las grabaciones de seguridad como pieza clave del expediente.
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El caso continúa bajo verificación mientras se buscan responsables del ataque.
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Horas después del crimen comenzó a circular un presunto comunicado atribuido a alias “Castor”, el cual está siendo verificado por las autoridades.
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Según fuentes judiciales consultadas por el medio mencionado, los sicarios habrían ingresado con antelación al conjunto residencial y esperaron hasta que Vera Duarte salió de su vivienda y se dirigió a una camioneta Toyota Hilux. Al acercarse al vehículo, fue atacada a disparos en repetidas ocasiones.
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Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, en marzo del 2026, por aceptar su responsabilidad en 95 homicidios cometidos entre 2014 y 2024 en Barranquilla.
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