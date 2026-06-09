Olimpia con fichaje, dice no al Motagua, futuro de Keyrol y Diego Vázquez decide

Estos son los fichajes y rumores de las últimas horas en el fútbol hondureño.
El entrenador argentino Mauro De Giobbi no tiene claro su panorama en Juticalpa FC de cara a la próxima campaña.
Erick Andino Portillo, exjugador del Olimpia y Motagua, es el nuevo DT de Zona Wi-Fi Gualjoco FC de la Liga Mayor de Santa Bárbara.
El volante argentino Gonzalo Ritacco no entra en los planes del Real España de cara a la próxima campaña. El jugador y el club buscan llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato.
El defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto no entra en los planes del Real España y se irá del equipo.
"Quiero agradecer al Juticalpa FC por la confianza, el apoyo y la oportunidad que me brindó durante estos dos años. Gracias a la directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición por ser parte de este camino. Les deseo muchos éxitos. Gracias por todo", escribió el meta Denovan Torres confirmando su salida de Juticalpa FC.
El delantero Ángel Tejeda es nuevo legionario ya que se conoció que jugará con el Guastatoya de Guatemala, que es dirigido por el técnico uruguayo Martín “Tato” García.
El delantero Júnior Lacayo anunció su salida del Juticalpa FC de cara a la próxima campaña.
Rembrandt Flores: El Platense ha pasado su escoba y determina que el exjugador del Olimpia no continuará en el club para la próxima temporada.
Carlos Quintero: El defensor argentino no sigue en las filas del Platense de cara a la próxima campaña.
Carter Bodden: El delantero no sigue en el Platense y vuelve al Real España, club dueño de su ficha.
Christian Andrés, presidente del club Platense, ha revelado que son 14 las bajas que tendrá el cuadro escualo de cara a la próxima campaña.
El presidente del Platense reveló sus planes con Erick Puerto: "Quiero que salga al extranjero, esa es mi meta. Estamos esperando ofertas concretas para analizarlas junto con él", señaló en charla con Diario LA PRENSA.
Diario LA PRENSA conoció de que el centrocampista Jack Jean-Baptiste será nuevo jugador del Olimpia tras temporadas de haber militado a préstamo en Real España.
Diego Vázquez nos reveló que tomó la decisión de seguir en el Real Estelí, club con el que salió campeón en Nicaragua.
El entrenador Javier López anunció que buscan fichajes para el campeón Motagua: "estamos buscando en el plano nacional, hay opciones muy interesantes", dijo en exclusiva con Diario LA PRENSA.
Tras su buen torneo con Platense, el Motagua buscó los servicios del media punta Solani Solano pero su alta cotización hacen que los azules lo descarten. El entorno del jugador asegura que la oferta emanada desde El Salvsdor es mejor que la del Motagua y es la que, si los planes de él no cambian, estaría tomando.
El entrenador argentino Silvio Rudman está cerca de convertirse en nuevo DT del Marathón. El exjugador con pasado en el monstruo fue campeón con Boca en el torneo de la Copa Libertadores a nivel Sub-20.
El Liverpool de la Premier League ha informado que desea seguir contando con los servicios de Keyrol Figueroa. El cuadro inglés le ofreció una renovación de contrato al delantero hondureño.