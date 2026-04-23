"Eres el mejor padre": Niño es acribillado por su papá en un aeropuerto

La muerte de Callan West Pérez, un niño de 11 años originario de Merced, California, ha conmocionado a la comunidad tras un violento suceso ocurrido en el Aeropuerto Regional de Elko, en el estado de Nevada, Estados Unidos.
El caso, que es investigado por las autoridades como un presunto homicidio-suicidio, ha dejado al descubierto una compleja situación familiar y posibles fallas en la atención a la salud mental.
De acuerdo con los reportes preliminares, el menor viajaba junto a su padre, Giovanni Pérez, cuando el vehículo en el que se trasladaban sufrió una avería cerca de Winnemucca. Ambos fueron trasladados hasta el aeropuerto de Elko con el objetivo de alquilar otro automóvil. Fue en ese lugar donde ocurrió el hecho.
Según la reconstrucción de las autoridades, padre e hijo ingresaron a un baño del aeropuerto. Minutos después, el hombre salió y regresó nuevamente con el menor, momento en el que le disparó. Acto seguido, el propio Giovanni Pérez se quitó la vida en el área cercana a los mostradores.
Las investigaciones apuntan a que el hecho estaría vinculado a una disputa legal por la custodia del niño. El padre mantenía un conflicto con familiares maternos del menor, lo que, según fuentes policiales, habría generado un entorno de alta tensión.
En medio del dolor, familiares han señalado que Giovanni Pérez, quien era veterano militar, padecía trastorno de estrés postraumático (TEPT) y no habría recibido la atención necesaria.
Este señalamiento ha reavivado el debate sobre el acceso a servicios de salud mental, especialmente para exmiembros de las fuerzas armadas.
La tragedia adquiere un matiz aún más desgarrador al conocerse que, meses atrás, Callan había sido reconocido en un concurso escolar por un ensayo sobre la figura paterna y llamó a su papá "el padre del año".
Hoy, su historia se ha convertido en símbolo de una pérdida irreparable y de las interrogantes que deja un sistema que, según sus allegados, no logró intervenir a tiempo.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido. Mientras tanto, la comunidad de Merced permanece de luto, recordando al menor como un niño noble y lleno de luz.