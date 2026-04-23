Matan a Lina Alejandra Rodríguez Castillo, empresaria y líder ganadera

Lina Alejandra Rodríguez Castillo, reconocida empresaria y secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), fue asesinada la tarde del 22 de abril. ¿Qué se sabe sobre el crimen hasta ahora?
Con el mensaje: "Estoy llena de rabia y de dolor, de impotencia ver que estamos en un mundo donde la gente está llena de envidia y donde la maldad acaba con vidas inocentes"... la madre de Lina confirmó el inesperado deceso.
MUGAM destacó que Lina Alejandra Rodríguez era "una mujer íntegra, trabajadora, madre de cuatro hijos, querida y respetada en su comunidad".
La información de las autoridades confirmó que la agresión ocurrió a eso de las 4:00 de la tarde en un establecimiento de Agro Cali, ubicado en el kilómetro 111 de la carretera Cuauhtémoc–La Junta.
Además, se conoció que tres hombres armados con un cuchillo entró al local y agredió a varias mujeres, entre ellas, Lina Rodríguez, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
MUGAM, la primera asociación ganadera integrada exclusivamente por mujeres de México, dijo que Lina Rodríguez fue una mujer de "fe inquebrantable, apegada a Dios" en su su incansable trabajo por el gremio ganadero.
Tras la muerte violenta de Lina, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua destacó que la empresaria fue la impulsora del Capítulo Chihuahua de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México y que buscó la capacitación de las socias para mejorar el desarrollo del sector.
Según varios medios mexicanos, la empresaria habría solicitado a sus empleados que se retiraran del lugar para resguardar su seguridad. No obstante, minutos después, una de las trabajadoras regresó y encontró a Rodríguez Castillo gravemente herida, con una lesión mortal provocada por un arma punzocortante en el abdomen.
Lina Castillo, madre de la empresaria, confirmó el deceso y utilizó sus redes sociales para expresar su indignación y demandar justicia