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Matan a Lina Alejandra Rodríguez Castillo, empresaria y líder ganadera

El gremio ganadero está de luto por el crimen de Lina Alejandra Rodríguez Castillo, quien fue atacada por tres hombres armados mientras se encontraba en su negocio

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Lina Alejandra Rodríguez Castillo, reconocida empresaria y secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), fue asesinada la tarde del 22 de abril. ¿Qué se sabe sobre el crimen hasta ahora?

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Con el mensaje: "Estoy llena de rabia y de dolor, de impotencia ver que estamos en un mundo donde la gente está llena de envidia y donde la maldad acaba con vidas inocentes"... la madre de Lina confirmó el inesperado deceso.

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MUGAM destacó que Lina Alejandra Rodríguez era "una mujer íntegra, trabajadora, madre de cuatro hijos, querida y respetada en su comunidad".

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La información de las autoridades confirmó que la agresión ocurrió a eso de las 4:00 de la tarde en un establecimiento de Agro Cali, ubicado en el kilómetro 111 de la carretera Cuauhtémoc–La Junta.

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Además, se conoció que tres hombres armados con un cuchillo entró al local y agredió a varias mujeres, entre ellas, Lina Rodríguez, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

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MUGAM, la primera asociación ganadera integrada exclusivamente por mujeres de México, dijo que Lina Rodríguez fue una mujer de "fe inquebrantable, apegada a Dios" en su su incansable trabajo por el gremio ganadero.

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Tras la muerte violenta de Lina, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua destacó que la empresaria fue la impulsora del Capítulo Chihuahua de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México y que buscó la capacitación de las socias para mejorar el desarrollo del sector.

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Según varios medios mexicanos, la empresaria habría solicitado a sus empleados que se retiraran del lugar para resguardar su seguridad. No obstante, minutos después, una de las trabajadoras regresó y encontró a Rodríguez Castillo gravemente herida, con una lesión mortal provocada por un arma punzocortante en el abdomen.

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Lina Castillo, madre de la empresaria, confirmó el deceso y utilizó sus redes sociales para expresar su indignación y demandar justicia

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