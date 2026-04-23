Real Madrid toma decisión con Vinicius antes del Mundial; la postura del brasileño

La dura temporada del Real Madrid está a punto de acabar y durante el parón por el Mundial 2026, definirán detalles de la plantilla. Sin embargo, uno de los temas a tratar antes de esa competencia es la continuidad de Vinicius.
El brasileño y el entorno de la institución blanca se mantienen en reuniones sobre su futuro.
El vínculo entre Vinicius y el Real Madrid finaliza en 2027, por lo que quieren cerrar las negociaciones antes del Mundial 2026.
Asimismo, Álvaro Arbeloa fue consultado sobre este tema y expresó que su deseo es que Vini continúe en el equipo.
"Yo estoy seguro y deseo y espero que Vinicius Jr. se quiera quedar muchos años en el Real Madrid", comentó Arbeloa tras el triunfo ante el Alavés.
El capitán del Real Madrid busca un aumento salarial, pero el club tiene claro que no sobrepasará la cifra que le pagan a Mbappé, el mejor pagado de la actual plantilla.
Ese ha sido el dilema durante los últimos meses, y agregado a que el jugador estuvo en un sube y baja de su nivel durante la última temporada.
Vinicius ha recuperado poco a poco su nivel, y por ende hace exigencias a la directiva del Real Madrid para afinar detalles en un nuevo contrato.
Es por ello que, en los últimos días el club está haciendo los arreglos para dejar su situación clara antes de que se vaya al Mundial 2026 con la Selección de Brasil
Ahora, desde Sky Sports Brasil han desvelado los nuevos detalles de la situación del sudamericano con el Real Madrid.
"En las negociaciones con Vini Jr. para un nuevo contrato a largo plazo, ya existe un acuerdo de principio. Aún quedan por resolver algunos detalles finales", informa Florian Plettenberg en complemento a lo que expuso el medio.
Sin embargo, Vinicius no tendrá todo como él quiere en su nuevo contrato. Como se mencionó anteriormente, una de los temas a tratar era el salario en comparación al francés Kylian Mbappé.
El reconocido periodista detalla que sí, habrá un aumento, pero no mayor que al del goleador del equipo.
"Lo que está claro: Kylian Mbappé seguirá siendo el jugador mejor pagado de la plantilla del Real Madrid", comenta Plettenberg.
De momento, Real Madrid alcanzó un principio de acuerdo y se encuentran analizando los detalles, que se prevé se solucione antes del inicio del Mundial 2026.
Los ajustes del nuevo contrato de Vinicius se discutirán en las siguientes semanas. Sin embargo, desde Cadena SER revelan que el brasileño aún espera una mejora.