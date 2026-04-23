Barcelona y un fin de ciclo: las cinco estrellas que se irían a final de temporada

La nueva desilusión en la UEFA Champions League obliga al Barcelona a reforzar la plantilla de cara a la temporada 2026/27 y por ello el club culé comienza a perfilar una profunda reestructuración en su plantilla. Cinco estrellas parecen haber cumplido su ciclo en el equipo.
El FC Barcelona encara un verano decisivo tras sumar un nuevo fracaso en su deseo obsesivo de ganar la Champions League. Hansi Flick toma decisiones importantes en la plantilla.
La planificación deportiva del Barça para la próxima temporada ya está en marcha y hay una idea de que es el momento de ajustar la plantilla para dar paso a una nueva etapa que traiga la sexta Champions al Camp Nou.
No es solo una cuestión deportiva, también económica. Y eso obliga a tomar decisiones importantes en lo que respecta a salidas de jugadores.
En este sentido, lo que se informa el diario Marca de España es que hay varios nombres que han llegado al final de su ciclo. Por edad, rendimiento, lesiones o encaje en el sistema, el club contempla salidas que hace unos meses parecían impensables.
De este modo, el caso más evidente es el de Robert Lewandowski. El delantero polaco sigue teniendo contrato hasta 2026, pero su situación genera dudas.
El rendimiento de Lewandowski ya no es tan determinante y los problemas físicos han empezado a aparecer. Y es que, aunque su trayectoria es incuestionable, el Barça empieza a valorar un cambio en la delantera. No hay avances en su renovación y su salida no se descarta si aparece una oferta.
En el centro del campo, el nombre que nadie esperaba es el de Frenkie de Jong. A nivel deportivo sigue siendo importante, pero su salario choca con la situación económica del FC Barcelona. Se estima que su sueldo bruto ronda los 19-20 millones de euros por temporada.
La venta de Frankie de Jong podría aliviar las cuentas del club azulgrana y abrir margen para fichajes. Además de que el crecimiento de Marc Bernal aleja al neerlandés de continuar como culé.
Por otro lado, la defensa tampoco se libra. Andreas Christensen está en una situación compleja. Si bien su rendimiento fue correcto en varios tramos, su reciente lesión en la rodilla y su situación contractual complican aún más su permanencia en el Barça
Andreas Christensen termina contrato el próximo 30 de junio con el Barcelona y según Mundo Deportivo, el central declinó la primera propuesta de renovación presentada por el club.
Marc Casadó también entra en esta lista de salidas del Barcelona, ya que nunca logró afianzarse como una alternativa sólida en el esquema del equipo de Hansi Flick.
El joven mediocampista reduce sus oportunidades por la falta de minutos en el equipo y eso lo posiciona como otro posible jugador en salir la próxima temporada.
Finalmente, Marcus Rashford, cedido desde el Manchester United, tampoco ha terminado de convencer a Hansi Flick y según se informa desde Barcelona, no se quedará.
El delantero inglés ha mostrado destellos, aportó velocidad y desequilibrio, pero su rendimiento no fue lo suficientemente convincente como para que el Barcelona ejecute la opción de compra, fijada en 30 millones de euros, dada la situación actual del club.
En resumen, estas posibles decisiones reflejan una estrategia del Barcelona orientada a un recambio generacional y a la sostenibilidad económica, buscando construir un equipo más competitivo a futuro.