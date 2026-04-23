Terrible: Apuñalan a futbolista en Europa y esto informan sobre su estado

Terrible. Futbolista fue atacado en Europa: herido de gravedad al ser acuchillado, estuvo en coma inducido y esto informan sobre su estado.
Un jugador sufrió un duro episodio en Dinamarca el pasado fin de semana al ser víctima de un ataque, por el cuál tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Hablamos del mediocentro Alamara Djabi, quien fue herido de gravedad al ser acuchillado el fin de semana pasado en Herning (oeste de Dinamarca).
Djabi, de 19 años y natural de Guinea Bisáu, juega habitualmente de mediocentro en el equipo juvenil del Midtjylland, aunque ya ha debutado con el primer equipo.
El joven llegó al Midtjylland hace tres años, procedente de la cantera del Benfica y esto informa su actual club sobre su estado.
Alamara Djabi ahora se encuentra estable, según informó este martes el club danés.
"Alamara Djabi resultó gravemente herido en un apuñalamiento y ahora se encuentra en estado estable tras someterse a dos operaciones. Ha despertado del coma inducido y se encuentra bien, dadas las circunstancias", comunicó el club a través de sus redes sociales.
"El FC Midtjylland mantiene un estrecho diálogo y colaboración con las autoridades y le brinda todo su apoyo tanto a él como a su familia", agregó el club.
El comunicado del equipo después de la lamentable acción a su jugador.
La Policía danesa aún no ha determinado el motivo concreto del ataque, aunque cree que está vinculado con una disputa personal en el ambiente nocturno de la ciudad.
Asimismo, las autoridades han difundido el nombre y una foto del sospechoso, aunque todavía no ha habido detenciones.
"La Policía de Midt- y Vestjylland está buscando a un hombre de 20 años sospechoso de estar detrás de un apuñalamiento ocurrido en Herning durante la noche del domingo. El sospechoso ha sido identificado como Moussa Habib Jensen", informan los medios en Dinamarca.
"Se le describe como un hombre de aproximadamente 192 cm de altura, de constitución robusta, piel clara, con cabello corto oscuro y barba completa oscura", complementan.
El jugador ahora se encuentra fuera de peligro, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente.