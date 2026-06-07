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Futbolista de Liga Nacional señala al "Búho" Meléndez tras el Argentina - Honduras

El amistoso entre Honduras y Argentina dejó múltiples reacciones dentro y fuera de la cancha.

Futbolista de Liga Nacional señala al Búho Meléndez tras el Argentina - Honduras
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Cristopher "Búho" Meléndez es uno de los futbolistas que ha sido señalado en la selección nacional de Honduras tras lo ocurrido en el duelo ante Argentina. Inclusive un jugador de la Liga Nacional atizó contra el lateral derecho.
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"Búho" Meléndez fue lateral por la banda derecha en la selección de Honduras y no tuvo el mejor de los juegos siendo uno de los reprobados en la H.

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El lateral derecho se equivocó al conceder una falta penal cuando el juego estaba empatado sin goles. Así describió Diario Diez la infracción de Meléndez.

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Las redes sociales estallaron y señalaron al Búho Meléndez por su infantil penal.

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El periodista Mario Figueroa de Diario Diez atizó contra Búho Meléndez.

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El periodista hondureño Julio Cruz fue otro de los que señaló al lateral derecho Búho Meléndez.
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La opinión del periodista hondureño Gustavo Roca sobre Búho Meléndez.

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El periodista hondureño Omar Gutiérrez dio su opinión sobre el desempeño de Búho Meléndez.

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Contundente opinión: El delantero hondureño Júnior Lacayo se pronunció en su cuenta personal de Instagram sobre el papel del Búho Meléndez.

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El periodista hondureño Johan Raudales dejó sus valoraciones sobre lo que dejó para Honduras el partido ante Argentina.

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Julio Cruz señaló que Andy Nájar debe de volver a la selección de Honduras para que ocupe el puesto de lateral por la banda derecha.

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German Alvarado de Diario LA PRENSA señaló al Búho Meléndez y Jorge Benguché.
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En el caso del periodista hondureño Eduardo Solano, el comunicador salió en defensa del Búho Meléndez.-
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Otro de los jugadores señalados en la selección de Honduras es Jorge Benguché.

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La opinión del periodista hondureño Bebeto Flores sobre Benguché.
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