Aquí no se habla mal, se habla catracho: puro hondureñismo con pisto, gracia y sazón

San Pedro Sula, Honduras

Mirá vos, dejate de cuentos: eso que muchos dicen que es “hablar mal” es pura casaca. Aquí en Honduras la tropa no anda inventando babosadas, lo que hacemos es hablar como somos, sin tanto rodeo ni casaca fina. Si un cipote pide pisto, si alguien anda bolo o si no sabemos cómo se llama un chunche, lo decimos así nomás, al suave. Y no es que estemos patinando el idioma, es que lo tenemos bien amarrado a nuestra forma de vivir. Desde hace añales, como lo recoge el diccionario de Jesús Membreño, esas palabras ya estaban en la jugada, bien puestas y con su significado clarito.

Y es que, aunque a más de alguno le pique y ande corrigiendo como si fuera maestro de escuela, la cosa es otra. Lejos de ser errores, decenas de expresiones del habla cotidiana están documentadas desde hace más de un siglo en el Diccionario de Hondureñismos de Alberto de Jesús Membreño. La obra, publicada por primera vez en 1895 y retomada en ediciones posteriores, recoge términos, giros y locuciones que nacen en la calle, en el mercado y en la casa, y los convierte en parte legítima del español hondureño. El rollo es que aquí el idioma no es cosa tiesa ni de alucines finos, es algo vivo que se mueve con la gente.

Por eso palabras como cipote, pisto o chele no son inventos raros, sino reflejos claros de cómo hablamos. Y si alguien se hace el de a peso, anda al tiro o la cosa se ahumó como ayote, todo mundo entiende de un solo. No solo comunicamos: pintamos la escena completa, con picardía y contexto. Membreño no solo recopiló palabras, también dejó evidencia de algo más grande: que el idioma cambia según la vida de quienes lo hablan. Muchas de estas voces tienen raíces indígenas, africanas o populares, y forman parte de un proceso histórico donde el español se mezcló con la realidad del país. Esa “rareza” que a veces se burlan fuera, aquí tiene sentido, historia y uso compartido.

Al final, cada hondureñismo lleva algo más que significado: lleva memoria. Son palabras que nacen de la necesidad de nombrar lo propio, de contar lo cotidiano sin filtro. Por eso su valor no está en parecerse a otros, sino en ser auténticos, en sonar a barrio, a familia, a país. Así que no vengás con que aquí se habla mal. El español de Honduras no está quebrado ni mal dicho: está vivo, documentado y bien plantado desde hace más de un siglo. Y aunque a más de alguno le arda, así hablamos... y así nos entendemos.