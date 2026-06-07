Florentino Pérez le mete miedo al Barcelona: Sus cuatro fichajes tras ser reelecto en Real Madrid

Tras ser reelegido como presidente del Real Madrid, Florentino Pérez hará fichajes de talla mundial al club madridista para terminar con el reinado del FC Barcelona en España.
Florentino Pérez ha centrado gran parte de su discurso en la construcción de un nuevo proyecto deportivo que devuelva al Real Madrid a la cima del fútbol europeo y de España después de una temporada por debajo de las expectativa.
Florentino considera que es momento de realizar una profunda renovación de la plantilla del Real Madrid, combinando figuras consolidadas con incorporaciones estratégicas que permitan elevar el nivel competitivo del equipo en todas las competiciones.
La prensa española ha revelado los fichajes top que llegarán al Real Madrid tras la reelección de Florentino Pérez.
Uno de los movimientos que más expectativa ha generado es el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid. El técnico portugués, que dirigió al club entre 2010 y 2013, vuelve a la institución más de una década después de su salida.
La llegada de Mourinho estaría acompañada por importantes incorporaciones en el mercado de fichajes.
El primer jugador que estará por llegar al Real Madrid tras la reeleción de Florentino Pérez como presidente es la del defensor Ibrahima Konaté, uno de los centrales más cotizados del fútbol europeo.
Konaté anunció que no sigue en Liverpool y Real Madrid de manera atenta lo amarró. El zaguero galo llegará gratis.
Konaté al Real Madrid: Su potencia física, velocidad y capacidad para jugar desde el fondo lo convierten en una pieza ideal para reforzar una defensa que busca rejuvenecerse y ganar solidez de cara a los próximos años.
El otro crack que se unirá al Real Madrid es el neerlandés Denzel Dumfries. El lateral derecho se ha consolidado como uno de los mejores especialistas de su posición gracias a su despliegue ofensivo, capacidad física y experiencia internacional.
"Acuerdo cerrado y todo pactado con el lateral derecho holandés para unirse al Real Madrid procedente del Inter, el club español activará la cláusula de rescisión de 20 millones de euros", señala Fabrizio Romano.
Dumfries se unirá al Real Madrid procedente del Inter de Milán y reforzará la banda derecha del cuadro blanco.
Cabe señalar que Dumfries había sido contactado por el Barcelona, pero Real Madrid se lo arrebató al cuadro culé.
Además, diversas informaciones apuntan a que Florentino Pérez estaría preparando un fichaje galáctico valorado en alrededor de 150 millones de euros.
Además, en las últimas semanas ha cobrado fuerza la posibilidad de que el gran fichaje galáctico del nuevo mandato de Florentino Pérez sea Michael Olise. El talentoso extremo, actualmente en Bayern Munich, es considerado uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol europeo gracias a su desequilibrio, velocidad, capacidad de asistir y facilidad para generar peligro en el último tercio del campo.
Aunque no existe una confirmación oficial por parte de Real Madrid, diversos reportes señalan que el club blanco sigue de cerca la evolución del atacante francés y que podría convertirse en la gran apuesta de la nueva era deportiva impulsada por Florentino.