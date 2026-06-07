Droopy Gómez sorprende al inaugurar negocio en San Pedro Sula: Lugar y concepto

El futbolista argentino Rodrigo "Droopy" Gómez continúa dejando huella en Honduras no solo dentro de las canchas, sino también en el ámbito empresarial.
El volante de Motagua, quien recientemente se coronó campeón de la Liga Nacional, sorprendió al inaugurar un nuevo negocio en San Pedro Sula, reafirmando así su compromiso con el país que lo ha acogido durante los últimos años.
El mediocampista sudamericano ha demostrado que su vínculo con Honduras va más allá del fútbol.
Rodrigo Gómez no solo piensa en el fútbol, también ya decidió emprender en Honduras.
Tras consolidar un exitoso proyecto en Tegucigalpa, Gómez decidió expandir sus inversiones y abrir una nueva fuente de empleo en San Pedro Sula, apostando por el crecimiento económico y la generación de oportunidades para los hondureños.
La nueva apuesta empresarial del jugador se llama Sky Rocket Pizza, una moderna pizzería ubicada en Town Center de San Pedro Sula.
Durante la inauguración, Rodrigo Gómez explicó que la llegada a San Pedro Sula era un objetivo que venían analizando desde hace tiempo debido a la demanda y el interés mostrado por muchas personas de la zona norte del país.
"Apuntábamos a una ciudad como San Pedro Sula porque mucha gente nos lo pedía. Estuvimos analizando varias opciones y buscando el proyecto ideal. Surgió la oportunidad de traer Sky Rocket Pizza, una marca nueva en Honduras pero ya reconocida en México. Creemos que es una excelente propuesta y esperamos que sea un éxito", señaló en charla con Diario LA PRENSA.
"Es algo diferente a nuestro negocio en Tegucigalpa, que está más enfocado en el deporte y el fútbol; aquí apostamos por un ambiente familiar y una experiencia distinta", expresó el futbolista.
Gómez también destacó que detrás del proyecto existe un importante trabajo en equipo junto a sus socios comerciales, quienes han apostado por seguir invirtiendo en el país.
"No estoy solo en este proyecto. Tenemos socios que forman parte de la empresa y juntos hemos trabajado para hacer realidad este emprendimiento. Queríamos llegar a San Pedro Sula con una propuesta innovadora y diferente, un lugar donde las familias puedan compartir, donde los niños tengan espacios de entretenimiento y donde todos puedan pasar un momento agradable", comentó.
El jugador de Motagua explicó que el restaurante ofrece una variada propuesta gastronómica. Aunque las pizzas son el producto estrella del establecimiento, el menú también incluye alitas, bowls, dedos de queso, postres y malteadas, productos que buscan atraer a un público diverso.
"La pizza es nuestro producto principal, pero contamos con un menú bastante amplio para todos los gustos. Tenemos alitas, bowls, dedos de queso y unas malteadas espectaculares. Queremos que la gente venga, conozca el concepto y disfrute de una experiencia diferente en familia", añadió.
Más allá de los negocios, Rodrigo Gómez destacó el enorme cariño que ha recibido por parte de los hondureños desde su llegada al país, motivo por el cual considera importante devolver parte de ese afecto mediante inversiones que generen empleo y oportunidades.
"Siempre lo he dicho: Honduras me ha dado muchísimo. La gente me ha demostrado un cariño enorme, tanto a mí como a mi familia. Esta es una forma de agradecer todo ese apoyo, apostando por el país, generando empleo y contribuyendo de alguna manera al crecimiento de la comunidad. Nos sentimos muy cómodos aquí y queremos seguir construyendo proyectos importantes", afirmó.
Con esta nueva inversión, Rodrigo "Droopy" Gómez demuestra que su relación con Honduras trasciende el ámbito deportivo.
El establecimiento cuenta con un concepto familiar e innovador, diseñado para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de una experiencia diferente, combinando gastronomía, entretenimiento y espacios de convivencia.
Hay una área de juegos para los pequeños .