Droopy Gómez sorprende al inaugurar negocio en San Pedro Sula: Lugar y concepto

"Siempre lo he dicho: Honduras me ha dado muchísimo. La gente me ha demostrado un cariño enorme, tanto a mí como a mi familia. Esta es una forma de agradecer todo ese apoyo, apostando por el país, generando empleo y contribuyendo de alguna manera al crecimiento de la comunidad. Nos sentimos muy cómodos aquí y queremos seguir construyendo proyectos importantes", afirmó.