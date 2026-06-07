Alarma por sarampión: más de 21 mil casos y 31 muertos en 2026 en la región

Tegucigalpa, Honduras

El sarampión vuelve a preocupar a las autoridades sanitarias tras registrar un repunte significativo de casos en varios países de la región. La enfermedad, considerada una de las más contagiosas del mundo, representa un grave riesgo para la salud, especialmente entre niños que no han completado su esquema de vacunación. Expertos atribuyen este resurgimiento a la disminución de las coberturas de inmunización observada en los últimos años, situación que ha permitido la reaparición de brotes de una enfermedad que se mantenía bajo control en gran parte del continente. Según el más reciente informe epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante 2026 se han confirmado 21,441 casos de sarampión y al menos 31 personas han fallecido a causa de esta enfermedad en la región.

Contagios y síntomas

México, Canadá, Estados Unidos y Guatemala concentran la mayor cantidad de contagios. Las defunciones se reportan en México, con 14 decesos este año, y en Guatemala, con 17 fallecidos. En Honduras hasta el pasado sábado 6 de junio, las autoridades sanitarias contabilizaban tres personas contagiosas con esta enfermedad. Los tres casos son importados desde Guatemala, que es la segunda nación con más contagios de la región (6,655 casos) y la primera con el mayor número de fallecimientos este año. Pese a que el territorio hondureño registre tres casos, las autoridades no descartan que el número de enfermos aumente, debido a que la enfermedad es altamente contagiosa.

Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, explicó que la enfermedad es el doble de contagiosa que el covid-19. "El sarampión tiene un alto nivel de contagio, es doblemente más contagiosa que el covid, pues una persona enferma podía contagiar entre seis a ocho personas; pero el sarampión puede contagiar a 18 personas vulnerables que no tengan protección inmunológica", dijo.

Además que la enfermedad es extremadamente contagiosa, puede provocar complicaciones graves y mortales, especialmente en niños pequeños, personas desnutridas o con sistemas inmunológicos debilitados. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la diarrea severa, infecciones de oído que pueden causar pérdida auditiva, ceguera, neumonía y encefalitis, una inflamación del cerebro que puede dejar secuelas permanentes o causar la muerte. "Puede perder la vista para siempre, tener ceguera permanente o puede complicarse con un cuadro respiratorio, provocar neumonía o tener deshidratación por la diarrea y morirse. Es decir, que el riesgo está desde quedar ciego hasta morirse", detalló Mejía.