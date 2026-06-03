Aeropuertos de Honduras habilitan vacunación contra el sarampión para viajeros

San Pedro Sula, Cortés

La Secretaría de Salud anunció la obligatoriedad de la vacuna contra el sarampión para todos los hondureños que viajen a países con circulación activa del virus, como parte de las medidas de prevención adoptadas tras la confirmación de dos casos importados de la enfermedad. La disposición busca reducir el riesgo de nuevos contagios y reforzar la vigilancia epidemiológica en el país. Las autoridades sanitarias recordaron que Honduras no registra circulación autóctona de sarampión desde 1997, por lo que los casos recientes representan un evento de interés para el sistema de salud pública.

A través de una conferencia de prensa, las autoridades informaron que la inmunización será un requisito para las personas que se desplacen a países que registran brotes de la enfermedad, entre ellos Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. La doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), explicó que, aunque Honduras solo ha confirmado dos casos importados provenientes de Guatemala, la circulación activa del virus en la región obligó a fortalecer las medidas de prevención y control para reducir el riesgo de nuevos contagios. De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Salud, toda persona que viaje a alguno de los países incluidos en la medida deberá presentar un comprobante oficial de vacunación contra el sarampión antes de salir de Honduras, independientemente de si utiliza una vía aérea, marítima o terrestre. El documento será solicitado en los puestos migratorios y aduaneros correspondientes.

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) informó que, en cumplimiento de las disposiciones de la Secretaría de Salud, la medida entra en vigor de forma inmediata para los pasajeros cuyo destino final o escala de tránsito sea Guatemala, México, Estados Unidos o Canadá. Como requisito previo a la salida del territorio nacional por vía aérea, los viajeros deberán presentar ante las autoridades migratorias el comprobante oficial de vacunación en cualquiera de las terminales aeroportuarias del país. EHISA señaló que la disposición tiene como objetivo proteger la salud de los pasajeros, del personal aeroportuario y de la población en general, además de fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica para prevenir la propagación del virus. La institución recomendó a las personas con vuelos programados hacia los países incluidos en la medida verificar con anticipación su esquema de vacunación y portar el comprobante oficial, ya sea en formato físico o digital autorizado, para evitar inconvenientes, retrasos en los procesos migratorios o restricciones al momento de abordar.

Puntos de vacunación en aeropuertos

EHISA informó que dispone de puntos de vacunación contra el sarampión en los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. En el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, por donde circulan más de 2,500 viajeros al día, el puesto de vacunación está ubicado en la Terminal B, frente a las tiendas Pronto, y opera de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Medidas para personas con síntomas

El acuerdo también establece que cualquier persona que ingrese a Honduras y presente síntomas compatibles con sarampión deberá acudir de inmediato a un establecimiento de salud para su evaluación médica. Además, deberá permanecer en aislamiento preventivo mientras se realizan las pruebas de laboratorio correspondientes para confirmar o descartar la enfermedad.

Otros puntos de vacunación

En San Pedro Sula, la Secretaría de Salud realizará una jornada de vacunación y desparasitación este jueves 4 de junio en el centro comercial Altara, sector noroeste, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.