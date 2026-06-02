Vacuna contra el sarampión será obligatoria para viajeros

San Pedro Sula, Honduras.

La Secretaría de Salud anunció este martes la obligatoriedad de la vacuna contra el sarampión para todos los hondureños que viajen a países con circulación activa del virus, una medida adoptada ante el incremento del riesgo epidemiológico en la región y la confirmación reciente de dos casos importados en el país.

A través de una conferencia de prensa, las autoridades sanitarias informaron que a partir de la fecha, la inmunización será requisito para quienes se desplacen a naciones que registran brotes de la enfermedad, como Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque Honduras solo ha confirmado dos casos importados de sarampión provenientes de Guatemala, la doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), explicó que la circulación activa del virus en la región obligó a fortalecer la prevención y control para reducir el riesgo de nuevos casos.

Indicó que la decisión también responde al aumento de los desplazamientos internacionales previstos para los próximos meses, impulsados por las vacaciones de las escuelas bilingües y eventos masivos como la Copa Mundial de Fútbol Unted 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Lo que queremos es blindarnos contra el sarampión a través de la vacunación”, expresó García, al señalar que la inmunización continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir contagios y reducir el riesgo de brotes en el territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Salud, toda persona que viaje a alguno de los países incluidos en la medida deberá presentar su comprobante oficial de vacunación antes de salir de Honduras, independientemente de si utiliza una vía aérea, marítima o terrestre. El documento será solicitado en los puestos migratorios y aduaneros correspondientes.