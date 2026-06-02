Vacuna contra el sarampión será obligatoria para viajeros

La Secretaría de Salud anunció este martes la obligatoriedad de la vacuna contra el sarampión para todos los hondureños que viajen a países con circulación activa del virus, una medida adoptada ante el incremento del riesgo epidemiológico en la región y la confirmación reciente de dos casos importados en el país.
A través de una conferencia de prensa, las autoridades sanitarias informaron que a partir de la fecha, la inmunización será requisito para quienes se desplacen a naciones que registran brotes de la enfermedad, como Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
Aunque Honduras solo ha confirmado dos casos importados de sarampión provenientes de Guatemala, la doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), explicó que la circulación activa del virus en la región obligó a fortalecer la prevención y control para reducir el riesgo de nuevos casos.
Indicó que la decisión también responde al aumento de los desplazamientos internacionales previstos para los próximos meses, impulsados por las vacaciones de las escuelas bilingües y eventos masivos como la Copa Mundial de Fútbol Unted 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
“Lo que queremos es blindarnos contra el sarampión a través de la vacunación”, expresó García, al señalar que la inmunización continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir contagios y reducir el riesgo de brotes en el territorio nacional.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Salud, toda persona que viaje a alguno de los países incluidos en la medida deberá presentar su comprobante oficial de vacunación antes de salir de Honduras, independientemente de si utiliza una vía aérea, marítima o terrestre. El documento será solicitado en los puestos migratorios y aduaneros correspondientes.
El acuerdo también establece que cualquier persona que ingrese a Honduras y presente síntomas compatibles con sarampión deberá acudir de inmediato a un establecimiento de salud para su evaluación médica. Además, deberá permanecer en aislamiento preventivo mientras se realizan las pruebas de laboratorio necesarias.
Salud reconoció que uno de los desafíos más importantes continúa siendo la baja cobertura de vacunación. Las autoridades indicaron que los niveles actuales se mantienen por debajo del 95% recomendado para garantizar la inmunidad colectiva, mientras que algunos indicadores reflejan coberturas inferiores al 70%.
Ante este panorama, la institución decidió extender la Jornada Nacional de Vacunación, iniciada el pasado 13 de mayo, hasta el próximo 12 de junio, con el objetivo de aumentar la participación de la población y cerrar las brechas de inmunización existentes.
Especialistas han reiterado el llamado a la vacunación, señalando que el sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas, ya que se transmite a través de gotas respiratorias y puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas no vacunadas y mujeres embarazadas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024 se registraron alrededor de 95,000 muertes por sarampión en el mundo, la mayoría en menores de cinco años que no habían recibido la vacuna o no contaban con el esquema completo de inmunización.
Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre, secreción nasal, tos, ojos enrojecidos y pequeñas manchas blancas dentro de la boca. Posteriormente surge una erupción cutánea que comienza en el rostro y se extiende progresivamente al resto del cuerpo.
Aunque muchas personas logran recuperarse, el sarampión puede derivar en complicaciones graves, como la neumonía, diarrea severa, encefalitis e incluso la muerte en los casos más severos.
Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es segura, eficaz y constituye la principal defensa contra una enfermedad que, antes de la introducción de la vacuna en 1963, provocaba epidemias recurrentes y millones de muertes cada año.