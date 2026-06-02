Honducor relanza envíos a Estados Unidos con Ultra Express

Tegucigalpa, Honduras

Según la institución, la iniciativa busca fortalecer la conectividad y los servicios logísticos del país, además de contribuir a la modernización del sistema postal hondureño.

Correos de Honduras (Honducor) , institución adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), anunció el lanzamiento de Ultra Express , un nuevo servicio de envío internacional de correspondencia y paquetería hacia Estados Unidos.

Con la puesta en marcha de este servicio, Honducor reanuda los envíos postales hacia territorio estadounidense, operaciones que permanecían suspendidas desde 2025 debido a temas arancelarios. La entidad destacó que la medida ampliará las opciones de envío para los hondureños que mantienen vínculos familiares, comerciales y personales con Estados Unidos.

“Después de casi un año de no poder mandar paquetes a Estados Unidos, estamos haciendo la reapertura para que todos los familiares podamos enviar un pedacito de Honduras a nuestros compatriotas hondureños, esos productos nostálgicos como rosquillas y churros, para que recuerden a su amada Honduras”, expresó Carlos Arturo Zapata, director general de Honducor.

Honducor cuenta con más de 148 años de trayectoria en el intercambio de correspondencia internacional y mantiene convenios postales con 192 países. Las autoridades señalaron que es el único operador logístico certificado del país.

El servicio Ultra Express permitirá realizar envíos a cualquier estado de Estados Unidos mediante entregas puerta a puerta. De acuerdo con la institución, los tiempos estimados de entrega oscilan entre 24 y 72 horas en las principales ciudades estadounidenses, gracias a una alianza estratégica con una compañía internacional regulada por Correos de Honduras.

Por su parte, Aníbal Ehrler, ministro de la SIT, indicó que los envíos podrán llegar a su destino en un plazo máximo de 72 horas.

“Productos como café, rosquillas, churros, entre otros, pueden ser enviados con rapidez y seguridad hacia los Estados Unidos. Gracias, Honduras, por confiar en el correo nacional. Van a darse cuenta de que es la mejor forma de mantenerse conectados con sus parientes en los Estados Unidos”, afirmó.