Honducor relanza envíos a Estados Unidos con Ultra Express

Correos de Honduras (Honducor), institución adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), anunció el lanzamiento de Ultra Express, un nuevo servicio de envío internacional de correspondencia y paquetería hacia Estados Unidos.
Según la institución, la iniciativa busca fortalecer la conectividad y los servicios logísticos del país, además de contribuir a la modernización del sistema postal hondureño.
Con la puesta en marcha de este servicio, Honducor reanuda los envíos postales hacia territorio estadounidense, operaciones que permanecían suspendidas desde 2025 debido a temas arancelarios. La entidad destacó que la medida ampliará las opciones de envío para los hondureños que mantienen vínculos familiares, comerciales y personales con Estados Unidos.
“Después de casi un año de no poder mandar paquetes a Estados Unidos, estamos haciendo la reapertura para que todos los familiares podamos enviar un pedacito de Honduras a nuestros compatriotas hondureños, esos productos nostálgicos como rosquillas y churros, para que recuerden a su amada Honduras”, expresó Carlos Arturo Zapata, director general de Honducor.
Honducor cuenta con más de 148 años de trayectoria en el intercambio de correspondencia internacional y mantiene convenios postales con 192 países. Las autoridades señalaron que es el único operador logístico certificado del país.
El servicio Ultra Express permitirá realizar envíos a cualquier estado de Estados Unidos mediante entregas puerta a puerta. De acuerdo con la institución, los tiempos estimados de entrega oscilan entre 24 y 72 horas en las principales ciudades estadounidenses, gracias a una alianza estratégica con una compañía internacional regulada por Correos de Honduras.
Por su parte, Aníbal Ehrler, ministro de la SIT, indicó que los envíos podrán llegar a su destino en un plazo máximo de 72 horas.
“Productos como café, rosquillas, churros, entre otros, pueden ser enviados con rapidez y seguridad hacia los Estados Unidos. Gracias, Honduras, por confiar en el correo nacional. Van a darse cuenta de que es la mejor forma de mantenerse conectados con sus parientes en los Estados Unidos”, afirmó.
Requisitos para los envíos
Para utilizar el servicio, los usuarios deberán presentarse en la oficina de Correos de Honduras más cercana con la correspondencia o paquetería abierta para su verificación. También deberán presentar la factura de compra de los artículos enviados y, en caso de medicamentos controlados, la receta médica correspondiente.
Además, será necesario proporcionar la dirección completa del destinatario, código postal, número telefónico y los datos del remitente.
Honducor informó que también pondrá a disposición de los usuarios diferentes tamaños de cajas para facilitar el embalaje y protección de los paquetes durante el proceso de transporte.
Cobertura y beneficios
Entre las principales características de Ultra Express destacan la cobertura en todo el territorio de Estados Unidos, la entrega puerta a puerta, el transporte aéreo para reducir los tiempos de envío, el rastreo mediante código de seguimiento y la seguridad respaldada por convenios postales internacionales. La institución también aseguró que el servicio contará con tarifas accesibles.
La entidad recordó que Honduras forma parte de la Unión Postal Universal (UPU) y de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), organismos que facilitan el intercambio postal internacional.
Las autoridades indicaron que continuarán impulsando acciones para fortalecer los servicios de transporte, movilidad y logística del país, con el objetivo de mejorar la conectividad y facilitar el intercambio comercial y personal entre Honduras y el resto del mundo.