Hondureña es arrestada cuando llevaba a bebé de cinco meses oculto en maletín

Puerto Lempira, Gracias a Dios

Una mujer de 31 años fue capturada en flagrancia por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cuando presuntamente intentaba sacar de Puerto Lempira, Gracias a Dios, a un bebé de cinco meses oculto dentro de un maletín. El menor fue rescatado sano y salvo y entregado a su madre este viernes 17 de julio de 2026.

La detenida es una ama de casa originaria y residente de la comunidad de Laka, municipio de Puerto Lempira, quien es señalada por la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su grado de ejecución de tentativa acabada. De acuerdo con la investigación policial, la mujer llegó la noche anterior a la vivienda de la abuela materna del bebé solicitando alojamiento.

Sin embargo, durante la madrugada, la madre del menor descubrió que su hijo ya no estaba en la cuna y que la mujer había abandonado la vivienda, por lo que acudió a interponer la denuncia ante la DPI. Tras recibir la alerta, equipos de investigación de la DPI, con apoyo de agentes de la Policía Preventiva, iniciaron un operativo de búsqueda para localizar al bebé y a la sospechosa. Las diligencias permitieron ubicar a la mujer cuando supuestamente se disponía a abordar una lancha con rumbo al municipio de Ahuas y posteriormente hacia La Ceiba. Los agentes policiales interceptaron la embarcación y solicitaron a la mujer descender para realizar una inspección de sus pertenencias.

Bebé recuperado sano y salvo