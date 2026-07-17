Hallan muerto a Francisco, el joven que intentó cruzar en burro el río Patuca

Olancho.

Este viernes fue encontrado el cadáver de un joven identificado únicamente como Francisco, de 16 años de edad, luego de que el pasado martes intentara cruzar el río Patuca montado en un burro, a la altura de la comunidad de Cosmaco, en Catacamas, Olancho.

El departamento de Gracias a Dios, especialmente el municipio de Wampusirpi, y cinco municipios de Olancho han sido de los más afectados por las fuertes lluvias provocadas por una vaguada que atraviesa el territorio nacional. La zona de La Mosquitia hondureña se mantiene bajo alerta amarilla .

Un video difundido en redes sociales capturó el angustioso momento en que el joven fue arrastrado por la fuerte corriente del río, mientras intentaba cruzarlo montado en un burro.

A pesar de que su madre y personas en el lugar le suplicaban a gritos que saliera del agua debido a la peligrosidad de la crecida, el muchacho no hizo caso y fue sorprendido por la fuerza del caudal, que terminó arrastrándolo río abajo junto al animal.

En la grabación se escuchan las desesperadas exclamaciones de los testigos en el momento en que el joven lucha por mantenerse a flote antes de perderse de vista. Tras el incidente, familiares y pobladores de la comunidad se organizaron de inmediato para emprender las labores de búsqueda con la esperanza de hallarlo con vida.