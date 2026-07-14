Más de 300 familias afectadas tras inundaciones en Wampusirpi: estado de emergencia

Gracias a Dios, Honduras.

La Alcaldía Municipal de Wampusirpi declaró este martes estado de emergencia debido a las intensas lluvias que han provocado severas inundaciones en el municipio, una situación que ya deja alrededor de 300 familias afectadas, decenas de evacuados, viviendas dañadas y cuantiosas pérdidas en cultivos y ganado. La alcaldesa Gloria Chávez informó que el impacto de las lluvias ha alcanzado a cientos de hogares en distintas comunidades del municipio, considerado hasta ahora el más golpeado por la emergencia en el departamento de Gracias a Dios. "Tenemos cerca de 300 familias evacuadas ahorita y las pérdidas en cultivos son considerables", expresó la alcaldesa Gloria Chávez en una reciente entrevista.

Apoyo de Copeco

Como parte de la respuesta, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó, mediante un comunicado oficial, que mantiene acciones permanentes para atender a la población afectada y coordina el envío de asistencia humanitaria hacia la Mosquitia hondureña. La institución indicó que sus equipos técnicos realizan Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el alcance de las afectaciones y establecer las prioridades de atención en las comunidades perjudicadas por las inundaciones.

🌧️ La Alcaldía Municipal de Wampusirpi declaró estado de emergencia tras las intensas lluvias que azotan La Mosquitia.



Las inundaciones han dejado al menos 30 familias evacuadas, 18 viviendas dañadas y cuantiosas pérdidas en cultivos y ganado, según el reporte de las autoridades... pic.twitter.com/ln7QpoA1AT — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) July 14, 2026

Además, Copeco señaló que prepara ayuda humanitaria de preposicionamiento mientras coordina con otras instituciones el traslado de los insumos hacia una zona donde las condiciones geográficas y climáticas dificultan las operaciones logísticas.

Daños y pérdidas

Las lluvias de los últimos días provocaron el desbordamiento del río Patuca, situación que ocasionó inundaciones en varias comunidades. Marcelo Herrera, exalcalde de Wampusirpi, explicó que el incremento repentino del caudal sorprendió a los habitantes y causó daños en diferentes sectores del municipio. Herrera detalló que las pérdidas también alcanzan al sector ganadero. Según dijo, dos productores reportaron la muerte de reses arrastradas por la corriente y, hasta el momento, se contabilizan 21 cabezas de ganado ahogadas. Asimismo, se registran pérdidas de cerdos y aves de corral.

El exalcalde agregó que las familias agricultoras resultaron afectadas tras perder cultivos de yuca, maíz, arroz, cacao y plátano. De acuerdo con las estimaciones preliminares, alrededor de 300 manzanas de producción quedaron destruidas por las inundaciones. Los daños también incluyen 18 viviendas afectadas y la pérdida de cuatro pipantes con motor, embarcaciones utilizadas por los pobladores para el transporte y las actividades productivas. Además, equipos de socorro, con apoyo del Ejército, evacuaron a 30 familias que permanecían en zonas de mayor riesgo.

🔵🟠COPECO coordina acciones para asistir a Gracias a Dios🔵🟠 @titoasfura pic.twitter.com/8zyHGk8t8y — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 14, 2026