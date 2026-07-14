Gobierno firma contrato por $65 millones para emitir placas vehiculares

Tegucigalpa, Honduras

Con una inversión superior a los 65 millones de dólares, el Gobierno de Honduras suscribió un contrato con el consorcio alemán Tönnjes para el suministro y la emisión de placas vehiculares durante un período de tres años y medio. El acuerdo busca atender el histórico desabastecimiento de matrículas, reducir la mora acumulada y garantizar la disponibilidad de placas para el parque vehicular nacional hasta 2030. La contratación se produce en un contexto en el que cientos de miles de conductores han circulado durante años con permisos provisionales de papel debido a la falta de placas metálicas. Esta situación ha generado constantes reclamos de la ciudadanía y cuestionamientos por las dificultades que representa para la identificación de vehículos, el control por parte de las autoridades y la seguridad pública.

Fue a mediados de 2023 cuando Honduras se quedó sin placas para carros particulares. Un año después se agotaron las destinadas a motocicletas. Tras licitaciones fallidas y promesas incumplidas, el gobierno anterior dejó una deuda pendiente con los propietarios de vehículos.

Datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP) a LA PRENSA, mediante una solicitud de información, revelan que Honduras está cerca de alcanzar el millón de vehículos que circulan sin placas metálicas. Desde mediados de 2023 hasta el 7 de julio de 2026 el IP registró 977,900 unidades con permiso provisional, de las cuales 574,279 corresponden a motocicletas y 403,621 a automóviles. El contrato fue suscrito por Juan Carlos García, ministro de la Presidencia y presidente ad honórem del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP), y Lucía Mausen, gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe del consorcio alemán Tönnjes. La firma contó con la participación del presidente Nasry Asfura como testigo de honor y de Daniela Vogl, embajadora de Alemania en Tegucigalpa. Luis Torres, secretario ejecutivo del IP, destacó que esta contratación permitirá dejar atrás las placas provisionales de papel que durante años afectaron a miles de conductores y anunció que próximamente iniciará la entrega de placas metálicas en todo el territorio nacional. Explicó que el contrato tendrá una vigencia de tres años y medio y que la inversión superior a los 65 millones de dólares será ejecutada de manera gradual, conforme avance la producción y entrega de las matrículas. Según el funcionario, el proyecto permitirá atender una mora cercana al millón de placas. El contrato también contempla la fabricación de aproximadamente 2.9 millones de placas para cubrir tanto el rezago actual como la demanda proyectada del parque vehicular hondureño hasta 2030. "Se cubrirá la mora de cerca de un millón de placas y la demanda proyectada hasta 2030, con la fabricación de 2.9 millones de placas para todos los vehículos del país. Lo importante es que la empresa las producirá en Honduras y también fabricará aquí para otros países, lo que generará empleo", enfatizó.



Torres resaltó que, con base en el Decreto Legislativo 038-2026, la contratación se realizó de forma directa con la empresa fabricante, sin intermediarios, lo que, según afirmó, garantiza mayor transparencia y eficiencia en el proceso. Asimismo, informó que Tönnjes instalará una planta de producción en Honduras, lo que, de acuerdo con las autoridades, generará empleos y abrirá la posibilidad de fabricar placas para otros países de la región. Las nuevas placas incorporarán tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), sistemas de autenticación digital y una tercera placa de seguridad que será instalada en el parabrisas. Según el IP, estas herramientas facilitarán la identificación de los vehículos, reducirán el riesgo de falsificación y fortalecerán los sistemas de control utilizados por las autoridades y el Sistema Nacional de Emergencias 911. Lucía Mausen, gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe de Tönnjes, calificó la firma del contrato como un hito para Honduras y aseguró que la compañía iniciará de inmediato las labores necesarias para atender la demanda histórica de placas vehiculares mediante un sistema moderno, seguro y tecnológicamente avanzado. Mausen destacó que Tönnjes cuenta con cerca de 200 años de trayectoria y presencia en distintos continentes, y afirmó que el proyecto permitirá fortalecer la identificación vehicular mediante placas de alta seguridad y procesos digitales. Durante los últimos años, la ciudadanía ha reclamado la entrega de las placas metálicas, cuyo costo está incluido en el pago anual de la matrícula vehicular, equivalente a 500 lempiras. Diversos sectores han señalado que la circulación masiva de vehículos con permisos provisionales dificulta la identificación de automotores y puede afectar las labores de investigación y prevención de delitos como robos de vehículos, asaltos y otros hechos delictivos. Aunque las autoridades confirmaron la firma del contrato, aún no han detallado el mecanismo ni el cronograma para la entrega de las nuevas placas. Entre los propietarios de vehículos existe expectativa sobre si se mantendrá el sistema utilizado en años anteriores, cuando la distribución se realizaba de forma escalonada según el último dígito de la placa.