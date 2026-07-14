Gobierno firma contrato por $65 millones para emitir placas vehiculares

Torres resaltó que, con base en el Decreto Legislativo 038-2026, la contratación se realizó de forma directa con la empresa fabricante, sin intermediarios, lo que, según afirmó, garantiza mayor transparencia y eficiencia en el proceso.Asimismo, informó que Tönnjes instalará una planta de producción en Honduras, lo que, de acuerdo con las autoridades, generará empleos y abrirá la posibilidad de fabricar placas para otros países de la región.Las nuevas placas incorporarán tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), sistemas de autenticación digital y una tercera placa de seguridad que será instalada en el parabrisas. Según el IP, estas herramientas facilitarán la identificación de los vehículos, reducirán el riesgo de falsificación y fortalecerán los sistemas de control utilizados por las autoridades y el Sistema Nacional de Emergencias 911.Lucía Mausen, gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe de Tönnjes, calificó la firma del contrato como un hito para Honduras y aseguró que la compañía iniciará de inmediato las labores necesarias para atender la demanda histórica de placas vehiculares mediante un sistema moderno, seguro y tecnológicamente avanzado.Mausen destacó que Tönnjes cuenta con cerca de 200 años de trayectoria y presencia en distintos continentes, y afirmó que el proyecto permitirá fortalecer la identificación vehicular mediante placas de alta seguridad y procesos digitales.Durante los últimos años, la ciudadanía ha reclamado la entrega de las placas metálicas, cuyo costo está incluido en el pago anual de la matrícula vehicular, equivalente a 500 lempiras. Diversos sectores han señalado que la circulación masiva de vehículos con permisos provisionales dificulta la identificación de automotores y puede afectar las labores de investigación y prevención de delitos como robos de vehículos, asaltos y otros hechos delictivos.Aunque las autoridades confirmaron la firma del contrato, aún no han detallado el mecanismo ni el cronograma para la entrega de las nuevas placas. Entre los propietarios de vehículos existe expectativa sobre si se mantendrá el sistema utilizado en años anteriores, cuando la distribución se realizaba de forma escalonada según el último dígito de la placa.