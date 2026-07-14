Giro en caso del asesinato de Karla Vigil, líder sindical en la Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras

Seis meses han transcurrido desde el asesinato de Karla Patricia Vigil Murillo (de 47 años), vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número 2, en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula. El crimen ocurrió la tarde del lunes 12 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba en su negocio, denominado Glorieta de Karlita, ubicado en la misma colonia donde ejercía su liderazgo comunitario. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Gloria Judith Hernández Zelaya (de 20 años), señalada de identificar y entregar a la víctima al atacante; a Kevin Eduardo Ramírez Lemus, acusado de ser el autor material del asesinato, y a Erick Matute Rodríguez, señalado como el conductor del vehículo utilizado para trasladar a los otros dos sospechosos.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Matute Rodríguez también habría fungido como intermediario en la planificación del crimen. Los tres enfrentan cargos por los delitos de asesinato y asociación para delinquir. Actualmente permanecen con auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Acepta su participación

Gloria Judith Hernández Zelaya fue la primera en ser capturada. Su detención ocurrió la noche del 15 de enero, tres días después del asesinato. Según el expediente investigativo, tanto ella como Kevin Eduardo Ramírez Lemus y Erick Matute Rodríguez serían integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). El Ministerio Público informó el pasado 18 de mayo que Hernández Zelaya solicitó someterse a un procedimiento abreviado, mecanismo que permite una reducción de la pena cuando el imputado admite su responsabilidad penal y se cumplen los requisitos establecidos por la ley. En el delito de asesinato, el Código Penal contempla penas de entre 20 y 30 años de prisión. Con este beneficio, la condena podría reducirse hasta en una cuarta parte, conforme a la legislación vigente.

Un fuente del ente Fiscal, reveló a LA PRENSA que tras una negociación entre la defensa de Hernández Zelaya y el Ministerio Público, se llegó a un acuerdo y, tras aceptar ante un juez su participación en el crimen, se programó para el 28 de julio a las 9:30 am la audiencia de procedimiento abreviado. En cuanto a Kevin Eduardo Ramírez Lemus y Erick Matute Rodríguez, ambos mantienen su presunción de inocencia y continúan sometidos al proceso judicial.



Cómo ocurrió el asesinato

Las investigaciones policiales, incorporadas como prueba en el proceso penal, establecen que el día del asesinato de Karla Vigil se dio seguimiento, mediante cámaras de seguridad, al vehículo utilizado por los atacantes. Los videos analizados por los investigadores muestran el momento en que el supuesto sicario aborda una camioneta blanca en el barrio Medina. En el vehículo viajaban el conductor, un copiloto y el presunto atacante, quien ocupaba el asiento trasero. Posteriormente, el automotor se desplazó hacia la 27 calle del sector sureste.

Durante el recorrido, las grabaciones muestran que el supuesto sicario descendió para comprar una gorra y una mascarilla con el objetivo de ocultar su rostro. Luego, el vehículo continuó por el bulevar del Este hasta la colonia Arenales Número 2, en el sector Rivera Hernández. De acuerdo con las pruebas técnicas y documentales incorporadas al expediente, el presunto atacante se comunicó por teléfono con Gloria Judith Hernández Zelaya, quien, según la acusación, se encargó de identificar a Karla Vigil. Al llegar a la colonia, el supuesto sicario se reunió con Hernández Zelaya, quien verificó que la dirigente patronal se encontraba atendiendo su negocio.Posteriormente, ambos caminaron hasta la glorieta.

Según la investigación, desde el exterior del local Hernández Zelaya le indicó quién era la víctima. Mientras ella permanecía afuera, el supuesto atacante ingresó al establecimiento y solicitó un refresco. Cuando Karla Vigil se dio vuelta para atender el pedido, el hombre le disparó en varias ocasiones con una pistola, causándole la muerte.