Caen más presuntos autores del asesinato de la dirigente Karla Vigil

Agentes de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron a dos hombres señalados como presuntos responsables del asesinato de Karla Patricia Vigil, dirigente patronal de la colonia Arenales Número 2 de San Pedro Sula.
Los detenidos fueron identificados como Kevin Eduardo Ramírez Lemus, a quien las autoridades vinculan como el supuesto sicario que ejecutó el crimen, y Erick Matute Rodríguez, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio.
El jefe regional de la DPI, César Ruiz, informó que las investigaciones permitieron perfilar plenamente a ambos sospechosos, contra quienes existen pruebas técnicas, documentales y testificales que los implican directamente en el asesinato ocurrido el 12 de enero en la mencionada colonia sampedrana.
Ruiz detalló que los indicios recopilados son suficientes para proceder legalmente, por lo que los capturados serán puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de que se presente el requerimiento fiscal correspondiente ante los juzgados competentes.
Con estas detenciones, suman tres personas capturadas por la muerte de la líder comunal. Días después del crimen, la DPI arrestó a Gloria Judith Hernández Zelaya, quien, según las investigaciones, habría participado facilitando el ataque.
De acuerdo con las indagaciones, Gloria Judith llegó al negocio donde se encontraba Karla Vigil y observó el interior del establecimiento para confirmar la presencia de la víctima.
Posteriormente, Gloria salió del lugar y regresó acompañada de un hombre armado.
Las pesquisas señalan que mientras Hernández Zelaya permanecía afuera, el agresor ingresó al local, pidió un refresco y, sin mediar palabra, atacó a balazos a la dirigente patronal mientras esta se encontraba consumiendo la bebida.
Tras cometer el crimen, el sicario y la joven huyeron del lugar a bordo de una camioneta blanca, en la que los esperaba un tercer individuo que conducía el vehículo, según consta en las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Vecinos de la colonia Arenales Número 2 exigieron justicia por la muerte de Karla Vigil, quien era muy querida en su comunidad.
A su velorio llegaron reconocidos pastores, familiares y vecinos para darle el último adiós.
"No queremos más feminicidios de gente inocente", escribió una conocida de Karla en sus redes sociales tras la noticia.