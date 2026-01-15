Cae primera sospechosa por asesinato de dirigente comunal Karla Patricia Vigil

San Pedro Sula, Honduras

El Departamento de Investigación de Femicidios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Gloria Zelaya (de 20 años), como una de las presuntas responsables del asesinato de la dirigente comunal Karla Patricia Vigil. La detención se ejecutó en los bordos de la colonia Arenales 2, sector Rivera Hernández, en cumplimiento de una orden de captura emitida en su contra por suponerla responsable del delito de asesinato. De acuerdo con las autoridades, Zelaya es una de las tres personas perfiladas por la DPI como vinculadas al crimen. Además, se investiga su posible relación con la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

El miércoles, las autoridades policiales confirmaron que tienen plenamente identificados a tres sospechosos relacionados con el asesinato de Karla Patricia Vigil, ocurrido el lunes 12 de enero en la colonia Arenales 2. Según las investigaciones preliminares, el crimen estaría vinculado a un conflicto por la posesión de terrenos en ese sector, donde la víctima se desempeñaba como vicepresidenta del patronato. Los informes señalan que uno de los implicados habría sido quien disparó contra la líder comunitaria, mientras que los otros dos habrían participado en la huida a bordo de una camioneta blanca utilizada tras el ataque.

La Policía también informó que la víctima, junto a varios vecinos del sector, habría sido afectada por una estafa relacionada con la venta irregular de terrenos.



De acuerdo con las indagaciones, varias personas se hicieron pasar por propietarios de las tierras y las comercializaron de forma fraudulenta, hasta que los pobladores descubrieron que los supuestos vendedores no contaban con derechos legales sobre los predios.