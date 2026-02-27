¡Error táctico! EE UU derriba accidentalmente un dron de la Patrulla Fronteriza

Miami (EE.UU.)

El Ejército de Estados Unidos utilizó un sistema láser antidrón para derribar el jueves una aeronave no tripulada que resultó ser de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cerca de Fort Hancock (Texas), a unos 80 kilómetros al sureste de El Paso, según informaron fuentes federales.

El dron fue inicialmente identificado en la frontera con México como una posible amenaza en el espacio aéreo restringido, lo que llevó a la activación del sistema de defensa.

Posteriormente, se confirmó que pertenecía a la CBP, lo que ha generado interrogantes sobre la coordinación entre agencias federales.