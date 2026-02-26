  1. Inicio
  2. · Mundo

USA deporta a 86 inmigrantes amparados por DACA, admite el Gobierno de Trump

Kristi Noem, reconoció en una carta enviada al senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, que entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025 fueron detenidos 261 beneficiarios de DACA y 86 de ellos deportados.

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 20:01 -
  • Agencia EFE
USA deporta a 86 inmigrantes amparados por DACA, admite el Gobierno de Trump

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que 241 de las 261 personas detenidas tenían antecedentes penales, aunque no detalló los cargos que enfrentaban.

 AARON SCHWARTZ / POOL / EFE
Washington, Estados Unidos

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, admitió la deportación de decenas de inmigrantes que estaban protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), bajo el argumento de que enfrentaban cargos criminales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reconoció en una carta enviada al senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, que entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025 fueron detenidos 261 beneficiarios de DACA y 86 de ellos deportados.

Rubio se pronuncia tras muerte de tripulantes en Florida: “Responderemos como corresponde”

En la carta, citada por Politico, Noem aseguró que 241 de las 261 personas detenidas tenían antecedentes penales, aunque no detalló los cargos que enfrentaban.

DACA, creado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), tiene como objetivo proteger de la deportación a inmigrantes elegibles que llegaron a Estados Unidos siendo niños y les permite obtener autorización para trabajar.

Defensores de los inmigrantes denunciaron que agentes migratorios han detenido a personas bajo acusaciones criminales infundadas o que posteriormente fueron desestimadas.

En defensa de las deportaciones de los inmigrantes amparados por DACA, la secretaria citó la decisión de un juez federal en Texas que declaró el programa ilegal por tratarse de una disposición administrativa.

Noem también señaló que, aunque el programa otorga “una suspensión temporal de la deportación”, no confiere ningún derecho a permanecer en Estados Unidos de manera indefinida.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump intentó poner fin a DACA, pero una decisión del Tribunal Supremo determinó que el procedimiento utilizado por el mandatario republicano fue ilegal.

El senador Durbin investiga denuncias de deportaciones injustas de inmigrantes amparados por el programa. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias