Marco Rubio se pronuncia tras muerte de tripulantes en Florida: “Responderemos como corresponde”

Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó ayer miércoles que su país responderá “en consecuencia” una vez disponga de todos los detalles sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos.

“No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante “información independiente”.

El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo.

Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación.

”Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, dijo.

Según el Ministerio del Interior de Cuba, la Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial.

El comunicado oficial indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como “el comandante de la embarcación cubana”, en la que patrullaban en total cinco personas.

El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron “una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH”.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque y aseguró que los “comunistas rendirán cuentas”.

Según el diario The New York Times, la lancha atacada no formaba parte de una flotilla ni pertenecía a la Guardia Costera ni a la Armada de Estados Unidos.