Ataque armado deja cuatro miembros de una familia heridos en La Ceiba

La Ceiba

Un hecho violento ocurrido la noche de ayer miércoles en la colonia Miramar, en La Ceiba, dejó como saldo cuatro personas heridas de bala.

Según informes preliminares, todas las víctimas son miembros de una misma familia.

El ataque ocurrió cuando sujetos desconocidos irrumpieron en el sector y abrieron fuego contra el grupo. Tras el atentado, los heridos fueron auxiliados y trasladados de urgencia a la emergencia del Hospital Atlántida.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los afectados ni el posible móvil del crimen.

Agentes policiales llegaron a la zona para iniciar con las investigaciones pertinentes.