Brutal choque entre rapidito y camión cañero deja siete heridos y un muerto en Santa Bárbara

Santa Bárbara

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en la carretera CA-4, a la altura del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, dejando como saldo preliminar siete heridos y un muerto.

Los pasajeros heridos fueron identificados como José Daniel Hernández, Ledvin Jair Ortiz, Fredy Ariel García Herrera, Juan Carlos Bardales Espinoza, Dunia Aracely Madrid y Cinthia Yamileth Dubón, quienes fueron trasladados en ambulancias del cuerpo de bomberos a un centro asistencial.

Asimismo, el docente Elvin Omar Cruz falleció cuando era ingresado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

El incidente, tipo colisión, ocurrió cuando una unidad de transporte público (bus rapidito) de la ruta Pinalejo-San Pedro Sula impactó violentamente contra un camión recolector de caña que circulaba por la zona.

Debido a la fuerza del impacto, el rapidito en el que viajaban 30 personas quedó a un lado de la carretera con graves daños materiales.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la escena para levantar el informe técnico y determinar la responsabilidad de ambos conductores.