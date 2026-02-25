Honduras y el avance silencioso del fentanilo: “Si no se atiende se vuelve problema de consumo”

Tegucigalpa, Honduras

Mientras Honduras sigue lidiando con el decomiso de marihuana y cocaína, de forma silenciosa ya circula una droga más peligrosa y barata: el fentanilo.

Se trata un opiáceo sintético que de forma lícita se utiliza en la medicina como analgésico y anestésico, pero cuya producción se puede concretar hasta "en la cocina de una casa", advirtieron varios expertos durante el Foro Alerta Precursores: Desafíos de la amenaza del fentanilo en Honduras, organizado por la Asociación para el Desarrollo y Superación de la Pobreza (Ahdesup) y el Comité Honduras Alerta.

Los especialistas en medicina, química, psicología, seguridad y crimen organizado recordaron que muchas drogas sintéticas, como la heroína, cocaína, anfetamina, metanfetamina, LSD y fentanilo requieren de precursores (sustancias químicas legales) para su fabricación, lo que hace más fácil su producción y distribución.

"No necesitas 20 jornaleros, necesitas dos químicos o dos cocineros que te la hagan y no necesitas grandes extensiones de tierra ni depender de sequías ni nada de eso. Este cambio de juego genera todo para el crimen organizado, absolutamente todo. Pueden transportar mucho con cargas más ligeras, pueden generar muchísimo dinero", advirtió Óscar Balderas, periodista mexicano especializado en seguridad pública y crimen organizado.

Esto tiene impacto en la población, ya que mientras el crimen organizado abarca más espacio en el mercado, los consumidores se van haciendo dependientes, hasta convertirse en "zombies" de la droga, como se ve en muchos lugares de Estados Unidos. En México la situación es diferente, pues las estructuras criminales son quienes la distribuyen y hasta la ofrecen en "paquetes" a los migrantes que van en ruta para que no sientan dolor ni hambre.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

"En Honduras todavía no se llega a ese punto", advirtió el experto en seguridad pública y crimen organizado, pero sí se está en la etapa en la que es un país de tránsito y almacenamiento.

"Si este problema no se atiende pronto, esto se vuelve un tema de consumo. Y cuando se vuelve un tema de consumo, viene inmediatamente una cadena de tráfico internacional", advirtió.

Incluso, puso sobre la mesa que si los grupos criminales de Honduras ven todas las condiciones, podrían acaparar este mercado en Centroamérica y hasta México.

“Esto le pasó a México. Como no había incentivos decidimos que lo mejor era barrer el problema debajo de la alfombra y por muchos años negamos que hubiera, incluso, decomisos de fentanilo, lo cual era una locura. El expresidente López Obrador salió muchas veces en las conferencias matutinas a decir que no había fentanilo en México y una semana antes, el Ejército salía con un comunicado de prensa diciendo ‘decomisamos 1,500 kilos de fentanilo’”, comentó Balderas.

Esta misma situación, según otro de los expertos, ocurre en Honduras, pues las autoridades policiales hablan de decomiso de fentanilo en los puertos (como ocurrió en 2023 en Puerto Cortés), pero luego no dan detalles sobre lo que pasó con la droga o de dónde provenía.