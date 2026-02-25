Tos ferina repunta en San Pedro Sula; dos niños fallecidos y uno en estado crítico

San Pedro Sula, Honduras.

El repunte de casos de tos ferina mantiene en alerta a la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, luego de que dos niños murieran en los primeros meses del año a causa de esta enfermedad y que otro menor permanezca en estado crítico.

Así lo expresaron autoridades de la región sanitaria en su último boletín epidemiológico, donde señalan que "la tos ferina continua siendo un problema de salud en el municipio debido a la baja cobertura de vacunación".

Wilmer Euceda, jefe de Redes Integradas de Salud, confirmó el fallecimiento de los dos niños y precisó que este año ya se han registrado 18 casos de tos ferina en el municipio, cuatro de ellos en la última semana. Esta cifra representa un aumento significativo respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaban nueve casos.

Mientras que en el hospital Mario Catarino Rivas un pequeño de dos meses de nacido está luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).

El neumólogo pediatra Wilmer Alejandro Madrid dio a conocer que el estado del niño es delicado. "Se trata de un niño de dos meses que está con tos ferina grave, intubado en cuidados intensivos", dijo al señalar la severidad que puede alcanzar esta infección en los lactantes.