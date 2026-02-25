27 años de prisión para alias Malhumorado por muerte de policía en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.

Jonathan Alexis Midence, mas conocido como alias Malhumorado, fue condenado a 27 años de prisión por la muerte de un miembro de la Policía Nacional y por el ataque a la posta policial de la colonia Divanna de Comayagüela.

Según resolvió la sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, alias Malhumorado, miembro de la pandilla 18, recibió 20 años por homicidio del policía Luis Armando López Zambrano, cuatro años por atentado y tres años por los daños provocados a la subestación,