27 años de prisión para alias Malhumorado por muerte de policía en Comayagüela

Alias Malhumorado fue condenado por la muerte del agente policial Luis Armando López Zambrano, hecho ocurrido en el año 2023

Jonathan Alexis Midence, alias Malhumorado, es miembro de la pandilla 18. Fue condenado por el asesinato del policía Luis López.
Comayagüela, Honduras.

Jonathan Alexis Midence, mas conocido como alias Malhumorado, fue condenado a 27 años de prisión por la muerte de un miembro de la Policía Nacional y por el ataque a la posta policial de la colonia Divanna de Comayagüela.

Según resolvió la sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, alias Malhumorado, miembro de la pandilla 18, recibió 20 años por homicidio del policía Luis Armando López Zambrano, cuatro años por atentado y tres años por los daños provocados a la subestación,

El imputado aceptó los hechos y aceptó la pena propuesta por la Fiscalía, lo que se conoce como un acuerdo de estricta conformidad, y permite una sentencia más rápida.

Según el relato de los hechos, alias Malhumorado perpetró un ataque directo contra el agente policial en la posta de la colonia Divanna, acompañado de otros hombres armados.

El crimen ocurrió la noche del lunes 30 de enero de 2023, cuando los cirminales llegaron hasta la estación policial y abrieron fuego. De acuerdo con testigos, los atacantes llegaron a bordo de un automóvil y huyeron a toda velocidad luego del crimen.

El policía Luis Armando fue llevado de emergencia a un centro asistencial privado; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, no resistió y falleció.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
