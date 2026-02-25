  1. Inicio
Detienen a hombre con explosivos en Choluteca

Autoridades decomisaron 40 cartuchos de presunta dinamita y cordón detonante en un control en Pavana, Choluteca.

El detenido fue identificado como Deris Enrique Flores Maradiaga.
Choluteca

Una persona fue requerida por autoridades policiales tras ser encontrada en posesión de material presuntamente explosivo durante un operativo de control en el departamento de Choluteca.

El hecho se registró este miércoles 25 de febrero de 2026, a las 10:20 de la mañana, en el Punto de Control Fronterizo Interno Pavana, cuando agentes asignados a labores de inspección detuvieron un autobús que cubría la ruta El Amatillo–Choluteca.

Durante la revisión preventiva del equipaje de los pasajeros, los uniformados detectaron un saco tipo “mescal” que, al ser inspeccionado, contenía aproximadamente 40 unidades tipo cartucho de presunta dinamita, así como dos rollos de cordón detonante.

El ciudadano requerido fue identificado como Deris Enrique Flores Maradiaga, de 38 años, originario de El Corpus y residente en Chagüite, El Corpus.

El detenido con los cartuchos de explosivos decomisados.

Según el rotulado observado, los cartuchos corresponden a un producto denominado “Emulex 2 Plus”, descrito en su ficha técnica como una emulsión explosiva sensible al detonador, de color gris —por contener aluminio— y utilizada comúnmente en trabajos de voladura en canteras o túneles, además de poder emplearse como reforzador de otros agentes de voladura.

Tras el decomiso, las autoridades informaron que se comunicaron vía telefónica con el fiscal de turno para continuar con el procedimiento correspondiente conforme a ley.

Fernando Alberto Flores Cruz, subcomisario de Policía y jefe del PCI Pavana, Choluteca, confirmó el requerimiento. Asimismo, Geovanny Antonio Serrano Torres, comisionado de Policía y director nacional de la D.N.S.P.F., supervisa las acciones operativas en la zona.

Las autoridades no detallaron de inmediato el destino que tendría el material ni la tipificación penal que enfrentará el detenido.

