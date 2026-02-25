Detienen a hombre con explosivos en Choluteca

Choluteca

Una persona fue requerida por autoridades policiales tras ser encontrada en posesión de material presuntamente explosivo durante un operativo de control en el departamento de Choluteca. El hecho se registró este miércoles 25 de febrero de 2026, a las 10:20 de la mañana, en el Punto de Control Fronterizo Interno Pavana, cuando agentes asignados a labores de inspección detuvieron un autobús que cubría la ruta El Amatillo–Choluteca.

Durante la revisión preventiva del equipaje de los pasajeros, los uniformados detectaron un saco tipo “mescal” que, al ser inspeccionado, contenía aproximadamente 40 unidades tipo cartucho de presunta dinamita, así como dos rollos de cordón detonante. El ciudadano requerido fue identificado como Deris Enrique Flores Maradiaga, de 38 años, originario de El Corpus y residente en Chagüite, El Corpus.

Según el rotulado observado, los cartuchos corresponden a un producto denominado “Emulex 2 Plus”, descrito en su ficha técnica como una emulsión explosiva sensible al detonador, de color gris —por contener aluminio— y utilizada comúnmente en trabajos de voladura en canteras o túneles, además de poder emplearse como reforzador de otros agentes de voladura. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse