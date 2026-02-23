Secretaría de Salud cancela contrato a exministra Carla Paredes

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud canceló el contrato en período de prueba de la exministra Carla Paredes como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo, en Valle.

La decisión quedó establecida en el Acuerdo No. 728-2026, y la notificación fue entregada este fin de semana a la exfuncionaria.

Cabe recordar que Paredes fue nombrada en septiembre pasado como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo, en Valle, devengando un salario de más de 105 mil lempiras mensuales.