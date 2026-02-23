Secretaría de Salud cancela contrato a exministra Carla Paredes

La Secretaría de Salud canceló el contrato en período de prueba de la exministra Carla Paredes como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo, en Valle.
La decisión quedó establecida en el Acuerdo No. 728-2026, y la notificación fue entregada este fin de semana a la exfuncionaria.
Cabe recordar que Paredes fue nombrada en septiembre pasado como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo, en Valle, devengando un salario de más de 105 mil lempiras mensuales.
Este medio conoció que, pese a su nombramiento, la doctora no se presentó a laborar; incluso, no figuraba en el plan de guardia mensual.
Marco Antonio Zepeda, director del hospital, confirmó que desconocía por completo la designación de la exministra a la guardia del centro asistencial.
Su nombramiento, que se realizó cuatro meses antes de dejar el cargo, causó indignación en el gremio médico, cuyos representantes pidieron a las actuales autoridades sanitarias investigar la asignación de la exfuncionaria.
En ese sentido, este fin de semana personal de la Secretaría de Salud entregó el acuerdo de cancelación a Paredes en el municipio de Gualala, Santa Bárbara.
La exministra firmó de recibido la notificación; sin embargo, dejó constancia de su desacuerdo al escribir junto a su firma que no estaba de acuerdo con la resolución.
Aunque la resolución pone fin a la vía administrativa, se concede a Paredes un plazo de 15 días para impugnar la decisión ante los tribunales contencioso-administrativos, según indica la notificación entregada.