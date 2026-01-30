Cuatro meses antes de renunciar, Carla Paredes recibió plaza de médico en San Lorenzo

El acuerdo firmado en septiembre de 2025 mantiene a Paredes en el sistema público con un salario de L105,000 mensuales, sumándose a otros nombramientos de los últimos días del mandato de Xiomara Castro que han generado cuestionamientos

Paredes asumió la titularidad de la Secretaría de Salud en enero de 2024, en sustitución de José Manuel Matheu.

Tegucigalpa, Honduras.

La exministra de Salud, Carla Marina Paredes Reyes, fue nombrada como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo cuatro meses antes de presentar su renuncia en enero de 2026.

Así lo muestra el Acuerdo No. 7654-2025, al que tuvo acceso LA PRENSA Premium de forma exclusiva.

El documento fue firmado el 9 de septiembre de 2025, emitido por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y autorizado por la Administración Nacional de Servicio Civil.

En acuerdo se establece una “acción de personal” que formaliza el nombramiento de Carla Paredes Reyes dentro del régimen de Servicio Civil, bajo la figura de médico general de guardia.

Su salario mensual es de 105,201.92 lempiras, y desempeñará sus funciones en el Hospital de San Lorenzo, Valle.

Como ministra de Salud, Paredes percibía un salario de 110,000 lempiras mensuales. Con su reciente nombramiento en otro puesto dentro del Gobierno, su remuneración se redujo apenas 5,000 lempiras mensuales.

En contraste, una revisión de LA PRENSA Premium a los sueldos del personal de la Secretaría de Salud reveló que la mayoría de los médicos generales de guardia devengan 36,000 lempiras, y en algunos casos, se perciben salarios aún menores.

Esto significa que Paredes gana más de tres veces lo que percibe un médico de guardia promedio.

Para aclarar la situación, este medio intentó comunicarse con la exministra a través de WhatsApp y mediante la unidad de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, pero no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, se cotejaron las firmas de la doctora Nerza Paz y de la secretaria Berta Hernández con la adjudicación de una licitación pública de 2024, en la que se contrataron servicios de limpieza para las oficinas administrativas de Salud, lo que permitió comprobar que ambas firmas son idénticas.

Carla Paredes asumió la titularidad de la Secretaría de Salud en enero de 2024, durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, reemplazando a José Manuel Matheu.

También ejerció como presidenta de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) desde noviembre de 2024, desempeñando esta función de manera simultánea a sus responsabilidades en el sector sanitario.

Luego de casi un mes de haber renunciado, se pronunció el viernes al cuestionar la emergencia decretada por el presidente Nasry Asfura en el sector Salud.

“No hay una sola razón para declarar emergencia en el sistema de salud. El sistema público puede realmente responder a las necesidades de salud. Este gobierno lo demostró”, agregó.

La exministra reiteró que, a su juicio, la única razón para declarar una emergencia en salud sería “meterle las manos a los presupuestos”.

Nombramientos

El documento en poder de este medio evidencia que la exministra ya había sido incorporada formalmente al sistema hospitalario desde septiembre, cuatro meses antes de presentar su renuncia como secretaria de Salud.

Sin embargo, no queda claro desde cuándo comenzó a percibir su salario en la nueva institución, si llegó a recibir ambos sueldos de manera simultánea o cómo se gestionó esta situación.

El nombramiento de Paredes Reyes se suma a una serie de designaciones realizadas en la recta final del actual gobierno.

Entre ellas figuran el del excanciller Enrique Reina como director del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) y el de la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, quien fue designada como directora del Banco Central de Honduras (BCH), ambos efectuados a pocos días de concluir el mandato de la presidenta Castro.

Estas decisiones han generado cuestionamientos en distintos sectores, que advierten sobre el impacto financiero y administrativo de los nombramientos realizados en medio del proceso de transición gubernamental.

Fuentes de LA PRENSA Premium indicaron que en la Secretaría de Salud se habrían firmado múltiples acuerdos de nombramiento previo a la culminación del Gobierno, incluso con la participación de dos secretarios generales.

De acuerdo con estas versiones, existirían otros casos de presunto favorecimiento dentro de la institución, incluyendo la asignación de plazas a familiares de figuras políticas y señalamientos sobre inconsistencias en la acreditación de títulos universitarios para justificar salarios elevados dentro del sistema público.

"Esto acuerpa la necesidad de que el presidente (Nasry Asfura) se involucre en Salud, amerita que el nuevo Gobierno declare también una emergencia administrativa porque es algo que le genera un problema al Estado", declaró la fuente.

