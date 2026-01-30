Cuatro meses antes de renunciar, Carla Paredes recibió plaza de médico en San Lorenzo

Tegucigalpa, Honduras.

La exministra de Salud, Carla Marina Paredes Reyes, fue nombrada como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo cuatro meses antes de presentar su renuncia en enero de 2026.

Así lo muestra el Acuerdo No. 7654-2025, al que tuvo acceso LA PRENSA Premium de forma exclusiva.

El documento fue firmado el 9 de septiembre de 2025, emitido por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y autorizado por la Administración Nacional de Servicio Civil.

En acuerdo se establece una “acción de personal” que formaliza el nombramiento de Carla Paredes Reyes dentro del régimen de Servicio Civil, bajo la figura de médico general de guardia.

Su salario mensual es de 105,201.92 lempiras, y desempeñará sus funciones en el Hospital de San Lorenzo, Valle.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Como ministra de Salud, Paredes percibía un salario de 110,000 lempiras mensuales. Con su reciente nombramiento en otro puesto dentro del Gobierno, su remuneración se redujo apenas 5,000 lempiras mensuales.

En contraste, una revisión de LA PRENSA Premium a los sueldos del personal de la Secretaría de Salud reveló que la mayoría de los médicos generales de guardia devengan 36,000 lempiras, y en algunos casos, se perciben salarios aún menores.

Esto significa que Paredes gana más de tres veces lo que percibe un médico de guardia promedio.

Para aclarar la situación, este medio intentó comunicarse con la exministra a través de WhatsApp y mediante la unidad de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, pero no se obtuvo respuesta.