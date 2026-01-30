Cuatro meses antes de renunciar, Carla Paredes recibió plaza de médico en San Lorenzo

Carla Paredes asumió la titularidad de la Secretaría de Salud en enero de 2024, durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, reemplazando a José Manuel Matheu.También ejerció como presidenta de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) desde noviembre de 2024, desempeñando esta función de manera simultánea a sus responsabilidades en el sector sanitario.Luego de casi un mes de haber renunciado, se pronunció el viernes al cuestionar la emergencia decretada por el presidente Nasry Asfura en el sector Salud.“No hay una sola razón para declarar emergencia en el sistema de salud. El sistema público puede realmente responder a las necesidades de salud. Este gobierno lo demostró”, agregó.La exministra reiteró que, a su juicio, la única razón para declarar una emergencia en salud sería “meterle las manos a los presupuestos”.