Francisco hizo del legado de su padre una vida de servicio: "Dar sí, sin pensar en sí"

En sus primeros años, el asilo funcionaba en el centro de Tegucigalpa, cerca del Core 7. La familia alquilaba un pequeño local donde atendían a los adultos mayores que el doctor Amador rescataba de las calles.El espacio era modesto, pero suficiente para ofrecerles un lugar donde dormir, un plato de comida caliente y alguien que los llamara por su nombre.Con el tiempo, la labor comenzó a llamar la atención de distintas personas y durante el gobierno del expresidente Ricardo Maduro (2022-2006), la entonces primera dama, Aguas Ocaña, otorgó la casa donde actualmente funciona el asilo.“Fue entonces cuando se tomó la decisión de trasladarlos a la cuesta Lempira, donde hoy nos encontramos”, relata Francisco. “La casa estaba en malas condiciones y la fuimos reconstruyendo poco a poco hasta convertirla en el lugar desde donde seguimos nuestra labor”.La decisión implicó un cambio radical en la vida de la familia, ya que luego de un robo nocturno y para velar por la seguridad permanente de los ancianos, los Amador dejaron su propia vivienda y se mudaron al asilo.Desde entonces, el hogar donde viven también es el hogar de quienes llegan buscando refugio.