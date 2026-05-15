Intervenciones y extracciones telefónicas: más pruebas sobre el asesinato de Juan López

San Pedro Sula, Honduras

Intervenciones y extracciones telefónicas forman parte de la prueba pericial que el Ministerio Público preparó para presentar en la audiencia inicial que empezó este viernes contra el exalcalde Adán Fúnez y otros dos acusados por el homicidio del ambientalista Juan Antonio López. Se planearon la evacuación de unas 15 pruebas para la audiencia desarrollada en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula con el objetivo de obtener el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el exedil, así como contra Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez. Según la Fiscalía, los tres participaron del crimen como autores intelectuales, motivo por el cual fueron detenidos el 12 de mayo en diferentes puntos de Tocoa, Colón. La audiencia empezó este viernes y continuaba hasta altas horas de la noche, por lo que se esperaba su reprogramación. Para establecer la relación de los acusados, una de las primeras pruebas presentadas correspondió a los audios de la declaración del testigo protegido CCC-2024, según constató LA PRENSA Premium.

200,000 lempiras ofreció el exalcalde Adán Fúnez por el asesinato del ambientalista Juan López, según testigo protegido

En su testimonio, CCC-2024 relata que en agosto de 2024 vio a Ramos Gallegos mostrando fotografías del ambientalista a Óscar Alexis Guardado Alvarenga, acusado de haber disparado a López el 14 de septiembre de 2024. El testigo protegido afirmó en su declaración que, durante una visita a la vivienda de Alvarado, escuchó en una de las habitaciones una conversación en la que este último le decía a otra persona que Ramos Gallegos le ofrecía dinero para asesinar al defensor del medio ambiente. Según CCC-2024, el entonces alcalde, Adán Fúnez, financiaría el trabajo por un total de 200 mil lempiras. LA PRENSA Premium había adelantado esta versión al revelar varios detalles del requerimiento. Este monto se dividiría entre tres personas, otorgando a cada uno 60 mil lempiras, según relató CCC-2024 en su testimonio ante un juez que tomó la declaración anticipada en abril de este año.

Relación con sicario

La Fiscalía indica que Guardado Alvarenga era el colaborador más cercano de Ramos Gallegos, brindándole apoyo en actividades ilegales. Los fiscales, ante el juez, sostuvieron que las pruebas presentadas serán suficientes para demostrar que Fúnez, Ramos Gallegos y Méndez se comunicaron vía telefónica con Guardado Alvarenga. Este último ha sido identificado como el sicario ambientalista que disparó contra López, cuando este acababa de abordar su vehículo tras salir de una actividad religiosa en una iglesia de Tocoa. Además de la declaración de un testigo protegido, los fiscales también planean presentar intervenciones telefónicas, así como información extraída de algunos teléfonos móviles para demostrar la relación que mantuvieron con las personas señaladas directamente como autores materiales. Con las ubicaciones de los celulares comprobarán que los imputados estuvieron en los lugares que señala el testigo protegido.

6 personas han sido detenidas por el crimen de Juan López: tres en calidad de autores materiales y los restantes tres como autores intelectuales

Como parte de la pericia documental, se presentarán constancias de trabajo de Méndez desde 2014 hasta 2019, donde se le consigna como director de Infraestructura de la municipalidad de Tocoa. En aquel entonces, la municipalidad estaba bajo la dirección de Fúnez, quien también es investigado por acciones irregulares durante el desarrollo de proyectos durante su gestión. También se exhibirá un video en el que el exalcalde Fúnez se encuentra en una reunión con algunos políticos y narcotraficantes, negociando la entrega de dinero. Fúnez fue objeto de polémica tras aparecer en un narcovideo relacionado con el exdiputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya. La divulgación de este material llevó a que el propio López exigiera la renuncia de Fúnez de la municipalidad de Tocoa, días antes de que se registrara su asesinato. López era conocido por su lucha ambiental y su férrea oposición a varios proyectos aprobados por el exedil.

Cuestionan al testigo protegido

Los abogados defensores planean presentar constancias por lectura para demostrar el arraigo de los tres imputados, así como documentos de negocios que certifiquen que son propietarios de empresas legalmente establecidas. Los abogados rechazaron el requerimiento fiscal argumentando que se basaron en un testigo protegido que no se presentó en la audiencia inicial. Solo tuvieron la oportunidad de escuchar su declaración sin la posibilidad de hacer preguntas y verificar si realmente estuvo en los lugares donde aseguró que escuchó conversaciones que incriminan a sus defendidos. De acuerdo con la acusación, Guardado Alvarenga colaboró con Lenín Adonis Cruz Munguía y Daniel Antonio Juárez Torres. Se encontraron la mañana del 14 de septiembre de 2024, cuando le entregaron la motocicleta con la que habían recorrido días antes la vivienda del ambientalista, la iglesia donde servía y otros lugares que solía visitar.

Juicio Del 15 al 26 de junio está programado el juicio oral y público contra Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Lenín Adonis Cruz Munguía y Daniel Antonio Juárez Torres. Los tres son señalados de ser los autores materiales del asesinato de Juan López.