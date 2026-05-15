Intervenciones y extracciones telefónicas: más pruebas sobre el asesinato de Juan López

En su testimonio, CCC-2024 relata que en agosto de 2024 vio a Ramos Gallegos mostrando fotografías del ambientalista a <b>Óscar Alexis Guardado Alvarenga</b>, acusado de haber disparado a López el 14 de septiembre de 2024.El testigo protegido afirmó en su declaración que, durante una visita a la vivienda de Alvarado, escuchó en una de las habitaciones una conversación en la que este último le decía a otra persona que Ramos Gallegos le ofrecía dinero para asesinar al defensor del medio ambiente.Según CCC-2024, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/adan-funez-ofrecio-dinero-200-mil-asesinato-juan-lopez-KG30630280" target="_blank">el entonces alcalde, Adán Fúnez, financiaría el trabajo por un total de 200 mil lempiras</a>. LA PRENSA Premium había adelantado esta versión al revelar varios detalles del requerimiento.Este monto se dividiría entre tres personas, otorgando a cada uno 60 mil lempiras, según relató CCC-2024 en su testimonio ante un juez que tomó la declaración anticipada en abril de este año.