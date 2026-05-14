El otro hijo de los Valle Valle ligado al crimen de Germán, Óscar y Fernanda

En septiembre de 2016, un hijo de Luis Alonso Valle Valle fue capturado al ser señalado como el principal sospechoso del asesinato de los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, junto a María Fernanda Pascual Muñoz, caso ocurrido en Copán. ¿Qué se sabe sobre él?
A casi una década del hecho violento, el caso volvió a reactivarse con la captura de Yosari Yasmin Valle Aguilar, hija de Miguel Arnulfo Valle, también vinculada por las autoridades al mismo triple homicidio ocurrido el 6 de septiembre de 2016 en la aldea El Rosario Belén, en el occidente de Honduras.
El 6 de septiembre de 2016, los cuerpos de Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, junto al de María Fernanda Pascual Muñoz, fueron encontrados en una zona boscosa de Santa Rosa de Copán. Las víctimas presentaban múltiples impactos de bala y estaban atadas de manos.
Días después, tras un seguimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), capturaron al menor de 17 años luego de ser interceptado en el peaje de Siguatepeque, Comayagua, cuando intentaba evadir un retén policial.
Dentro del vehículo en el que se transportaba se decomisaron armas de fuego y municiones. Las autoridades lo señalaron entonces como supuesto autor material del triple homicidio, en el marco de una estructura criminal que, según las investigaciones del Ministerio Público, operaba tras la extradición de los principales líderes del cartel Valle Valle.
Tras su captura en el marco de la Operación Relevo, el hijo de 17 años de Luis Alonso Valle Valle fue inicialmente enviado a proceso ante los juzgados competentes por su presunta participación en el triple crimen. Sin embargo, en una primera resolución judicial se le concedió la libertad provisional, luego de que el juez que conocía la causa dictara sobreseimiento provisional.
La decisión generó cuestionamientos por parte del Ministerio Público, que anunció de inmediato la interposición de un recurso de apelación al considerar que existían pruebas técnicas suficientes, incluidas escuchas telefónicas y otros indicios recolectados por la Atic, que vinculaban al menor con los hechos.
El hijo de Luis Alonso Valle Valle permanece prófugo de la justicia. Por ahora ya habría cumplido su mayoría de edad.
Una década después, el expediente volvió a cobrar fuerza con la captura de Yosari Yasmin Valle Aguilar, hija de Miguel Arnulfo Valle. La mujer fue detenida en Guatemala y entregada a Honduras mediante notificación roja internacional.
La mujer es señalada por suponerla responsable del asesinato de las mismas tres personas, y según las autoridades habría utilizado una identidad falsa para evadir la justicia durante años.
El comisionado de policía Eduardo Lanza afirmó: “La captura se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente desde 2016, emitida por un juzgado con jurisdicción nacional por el delito de asesinato múltiple, relacionado con la muerte de tres personas”.
La detención se materializó al ser interceptada en un punto de control en Corinto, donde agentes especializados ya mantenían la vigilancia ante señales de que intentaría cruzar hacia Guatemala.
De acuerdo con el informe oficial, la detenida está señalada por su supuesta implicación en el asesinato de Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, quienes aparecen en esta foto.