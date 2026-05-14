MP cuestiona decisión de juez en accidente donde murió Brayan Torres

Darwin Hernández, jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito, explicó en su momento que la rastra contra la que se estrellaron los jóvenes tuvo que estacionarse porque presentó problemas en sus llantas. “Posteriormente, la conductora de este vehículo iba en estado de ebriedad (Jisil Rishmawi), por lo que impactó en la parte trasera de la rastra”.