MP cuestiona decisión de juez en accidente donde murió Brayan Torres

La muerte del padelista argentino Brayan Alexis Torres, conocido como "Tato Torres", generó conmoción en Honduras y en su país de origen. Tato Torres murió el lunes 27 de abril en un accidente cuando el carro en el que se transportaba con Jisil Rishmawi impactó contra un camión cargado de material en el anillo periférico en Tegucigalpa.
Darwin Hernández, jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito, explicó en su momento que la rastra contra la que se estrellaron los jóvenes tuvo que estacionarse porque presentó problemas en sus llantas. “Posteriormente, la conductora de este vehículo iba en estado de ebriedad (Jisil Rishmawi), por lo que impactó en la parte trasera de la rastra”.
Jisil Rishmawi fue detenida por la Policía y acusada por el Ministerio Público de los delitos de homicidio con dolo eventual y conducción temeraria en perjuicio del jugador argentino.
Sin embargo, un juez dictó sobreseimiento definitivo a favor de la ciudadana acusada de provocar el accidente, por lo que el Ministerio Público informó este miércoles que presentará un recurso de apelación contra la resolución.
El Ministerio Público considera que los medios de prueba presentados durante la audiencia inicial no fueron valorados por el juez, "lo que derivó en una resolución basada únicamente en la declaración de la imputada, pese a que al momento de practicarle la prueba de alcoholemia registró un porcentaje de 94.1 mg/100 ml de alcohol".
Tato Torres era originario de Naschel, en la provincia de San Luis, Argentina, y se había destacado en el ámbito deportivo, particularmente en el pádel.
Según el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el lunes 27 de abril, a las 3:20 am se registró un accidente en el anillo periférico.
De acuerdo con el reporte, en el vehículo número uno viajaba una mujer (Jisil Rishmawi), que conducía una camioneta Hyundai, acompañada de Brayan Alexis Torres, quien murió de manera inmediata por el impacto.
En el vehículo número dos se encontraba un hombre de 27 años, conductor de una rastra de carga Freightliner, la cual permanecía estacionada de forma temporal con las señales de advertencia activadas, incluyendo las luces intermitentes y un cono fosforescente.
El cadáver de Tato Torres fue trasladado a la morgue capitalina, donde confirmaron su identidad.
OG Padel Club, reconocido como el primer club de pádel en Honduras, lamentó profundamente la muerte de Tato, a quien describieron como un padelista profesional.